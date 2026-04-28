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Martes, 28 de abril de 2026
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Corea del Norte

El dictador norcoreano Kim Jong-un habría exigido a los soldados suicidarse en el campo de batalla para evitar ser capturados

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un | Foto AFP
Kim Jong-un | Foto AFP
El líder norcoreano Kim Jong Un mostró su hacia Pyongyang a la invasión rusa de Ucrania.

Kim Jong-un, líder actual de Corea del Norte, confirmó una política que obliga a los soldados a suicidarse en el campo de batalla para evitar ser capturados, esto de acuerdo con el medio Bloomberg.

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En medio de su discurso para inaugurar un monumento en Pyongyang en memoria de los norcoreanos que han caído en Ucrania, Kim recalcó en dos ocasiones a los soldados que se habrían “suicidado”, según informe de la Agencia Central de Noticias de Corea.

Sin muchos detalles, el líder norcoreano dijo, “los héroes que optaron sin vacilar por la autovoladura, el ataque suicida, para defender el gran honor”, asimismo, destacó que los soldados “no esperaban ninguna compensación, aunque realizaron hazañas distinguidas”.

Tuvieron una muerte heroica”, destacó Kim en sus declaraciones, de acuerdo con Bloomberg.

Cabe resaltar que el líder norcoreano Kim Jong Un reafirmó el apoyo de Pyongyang a la invasión rusa de Ucrania, prometiendo ayudar a Moscú a lograr la victoria en su guerra "sagrada", según informaron los medios estatales.

Pyongyang ha enviado misiles, municiones y miles de soldados para ayudar a Rusia en Ucrania, y los analistas dicen que Moscú está enviando ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía.

En los últimos días, varios altos funcionarios rusos han visitado Corea del Norte, y el ministro de Defensa, Andrey Belousov, se reunió con Kim el domingo, de acuerdo con los comunicados oficiales.

Según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), Corea del Norte "apoyará plenamente, como siempre, la política de la Federación Rusa de defender la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses de seguridad", declaró Kim a Belousov.

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Asimismo, Kim expresó su convicción de que el ejército y el pueblo rusos lograrían sin duda la victoria en la justa y sagrada guerra, según informó la agencia KCNA.

Ambas partes afirmaron que sus delegaciones habían discutido la posibilidad de estrechar los lazos militares, y Belousov declaró que Moscú estaba dispuesto a firmar un plan de cooperación que abarcara el período comprendido entre 2027 y 2031.

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