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Carlos III

"El lazo de la amistad entre EE. UU. y el Reino Unido no tiene precio y es eterno, no se puede reemplazar y no se puede romper": el rey Carlos III pronunció intenso discurso en el Capitolio de Washington DC

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Rey Carlos III de Reino Unido (AFP)
Rey Carlos III de Reino Unido (AFP)
En un discurso cargado de referencias históricas, el monarca expresó su gratitud al pueblo de Estados Unidos.

El rey Carlos III del Reino Unido se dirigió este martes al Congreso de los Estados Unidos en una sesión solemne para conmemorar los 250 años de la Declaración de Independencia estadounidense, convirtiéndose en el decimonoveno soberano británico en comparecer ante el legislativo norteamericano.

250 años de la Independencia:

En un discurso cargado de referencias históricas, el monarca expresó su gratitud "por el gran honor que me dan de dirigirme a esta Cámara, a este Congreso, y en nombre de la Reina, y en nombre mío, agradecerle al pueblo estadounidense".

Carlos III enfatizó que "nuestros destinos como naciones han estado vinculados" durante estos 250 años de historia compartida.

El rey abordó los desafíos actuales que enfrentan ambas naciones, señalando que "ha habido tiempos de gran incertidumbre y tiempos de conflicto desde Europa hasta el Medio Oriente". Ante estos retos, afirmó con determinación que "estos actos de violencia nunca tendrán éxito" y reafirmó el compromiso conjunto de mantener la democracia y proteger a sus pueblos.

Alianza histórica:

Carlos III recordó la visita de su madre, la reina Isabel, quien en 1991 también tuvo el honor de dirigirse al Congreso.

"Hoy estoy aquí en esta gran ocasión de nuestras naciones para expresar la mayor amistad y la apreciación del pueblo británico hacia el pueblo de los Estados Unidos", declaró el monarca.

El discurso incluyó un reconocimiento a las raíces democráticas compartidas, señalando que "el principio mismo en el que su Congreso fue fundado, nada de impuestos sin representación, fue una vez un desacuerdo fundamental entre nosotros y al mismo tiempo un valor democrático compartido".

El rey destacó que la Carta Magna ha sido citada en al menos 160 casos de la Corte Suprema estadounidense desde 1789.

Seguridad y defensa conjunta:

En materia de seguridad internacional, Carlos III subrayó que "los retos que enfrentamos son demasiado grandes para que una nación se enfrente sola".

Anunció que el Reino Unido se ha comprometido "al aumento de defensa más grande sostenido desde la Guerra Fría", reflejando la necesidad de fortalecer la alianza atlántica.

Apoyo a Ucrania:

El monarca británico también expresó su solidaridad con Ucrania, afirmando que "esa misma resolución inquebrantable se necesita para la defensa de Ucrania y su valiente gente".

Además, recordó el 25 aniversario del 11 de septiembre, momento en que Estados Unidos y el Reino Unido "respondimos al llamado juntos, como hizo nuestra gente hace más de un siglo".

Carlos III concluyó citando al presidente Trump, quien durante su visita a Gran Bretaña afirmó que "el lazo de la amistad entre Estados Unidos y el Reino Unido no tiene precio y es eterno, no se puede reemplazar y no se puede romper", reforzando la idea de una alianza permanente entre ambas naciones.

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