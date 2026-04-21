Grupo terrorista Hezbolá atacó el norte de Israel y afirmó que fue en respuesta a "violaciones" de la tregua

Este martes 21 de abril, la organización terrorista Hezbolá aseguró que atacó el norte de Israel en respuesta a "violaciones" de la tregua.

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Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciaron que Hezbolá lanzó cohetes contra una posición israelí en Rab Thalathin y un dron hacia el norte de Israel.

De momento, continúa la "tregua" entre Israel y Líbano, pero en el lado israelí de la frontera, a apenas 400 metros del territorio libanés, todo parece ir de mal en peor, pues se escuchan con frecuencia disparos de artillería y explosiones.

Hezbolá es considerado un grupo terrorista por múltiples países y organizaciones internacionales debido a su historial de atentados contra civiles, secuestros, y ataques con misiles contra Israel.

Respaldado por Irán, este grupo chiita libanés cuenta con un poderoso brazo militar que ha desestabilizado la región y es señalado por actos violentos en el extranjero.

Se acerca la fecha límite para el alto el fuego. En ese sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no quiere extender el plazo, mismo que finaliza el miércoles por la noche.

En cuanto al avance de las conversaciones entre EE.UU. e Irán, el titular de la Casa Blanca se ha mostrado confiado en que Teherán se sentará a la mesa de negociaciones, aunque los funcionarios iraníes han insistido en lo contrario.

El pasado lunes, el presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que Irán mostrará "nuevas cartas en el campo de batalla" si reinicia la guerra con EE. UU. e Israel.

"No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla", sostuvo el colaborador del régimen iraní.