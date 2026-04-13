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Lunes, 13 de abril de 2026
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Aerolíneas

"Lo hacemos por la situación que se está viviendo": Iberia suspenderá vuelos a Cuba

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Iberia Airlines | Foto EFE
Iberia Airlines | Foto EFE
El portavoz de la aerolínea explicó que la isla cuenta con “muchos problemas de abastecimiento”.

La aerolínea española Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba debido a "la situación" que atraviesa el país, marcada por problemas de abastecimiento en pleno bloqueo petrolero, y una caída de la demanda, informó este lunes un portavoz de la compañía.

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"Lo hacemos por la situación que se está viviendo en Cuba", explicó el portavoz, aludiendo a los "muchos problemas de abastecimiento" que ya obligaban a hacer una escala técnica en los vuelos de vuelta, y también a la "escasez de demanda" de viajes a la isla.

Por este mes, la aerolínea española operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba. Para mayo reducirá su programa a dos vuelos semanales, y a partir de junio se suspenderán las operaciones directas en esta ruta.

Cuba, que solía abastecerse de petróleo venezolano hasta el derrocamiento en enero de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, es objeto desde entonces de un bloqueo petrolero por parte de la administración de Donald Trump.

Así, desde febrero, todos los aviones de Iberia que despegan de Cuba se ven obligados a hacer "una escala técnica en Santo Domingo para repostar", añadió el portavoz de la aerolínea.

Otras aerolíneas tomaron medidas similares, como Air France, que anunció en marzo la suspensión, al menos hasta mediados de junio, de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de quesoseno en la isla.

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Cuba, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongadas apagones y una persistente escasez de alimentos y medicamentos.

Finalmente, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) su crisis se atribuye a la inflación descontrolada, migración masiva, la falta de divisas y el impacto de desastres naturales que ha desatado una escasez aguda de productos básicos.

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