Los fantasmas del pasado se le aparecieron a Italia: la tetracampeona queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Los fantasmas del pasado se le aparecieron a la selección de fútbol italiana. La tetracampeona del mundo quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

VEA TAMBIÉN Así fue la tanda de penaltis en la que cayó la Vinotinto en amistoso frente a equipo n.º 50 del ranking FIFA que enfrentará a Colombia en el Mundial o

Los dirigidos por Gennaro Gattuso perdieron ante Bosnia y Herzegovina por la vía del penalti (4-1).

En el tiempo reglamentario, bosnios e italianos igualaron 1-1. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni en el minuto 42 condicionó el trámite.

La 'Nazionale' se adelantó con un gol de Moise Kean (15'), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabaković (79').

Ya desde los 12 pasos, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que, a su vez, jugarán el segundo Mundial de su historia.

Los jugadores Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la 'Azzurra' en la mencionada tanda de penaltis.

Con esta nueva debacle deportiva, el combinado del 'país de la bota' tendrá que esperar cuatro años más para luchar por ir al magno evento organizado por FIFA.

Italia ahora sumará 16 años sin encontrar el boleto para meterse en el torneo de balompié más importante a escala internacional.

La última vez que Italia participó en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014. En ese torneo, la selección italiana fue eliminada en la fase de grupos tras perder contra Uruguay y Costa Rica, acumulando solo tres puntos y marcando el inicio de una crisis histórica.