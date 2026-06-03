El general de más alto rango y poder de EE. UU. era el ocupante del avión de la Casa Blanca que llegó este miércoles a Maiquetía: ¿qué hacía en Caracas?

Este miércoles, al Aeropuesto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) arribó un avión de alto perfil de los Estados Unidos.

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Tras horas de especulación, se dio a conocer que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, llegó en dicha aeronave a Venezuela, para realizar su primera visita oficial al país.

El general Caine participó en conversaciones bilaterales con altos líderes del régimen interino de la nación suramericana, así como con la dirección y el personal de la Embajada de los Estados Unidos.

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También visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de los Marines de la embajada, agradeciendo a los elementos de las fuerzas de seguridad de la unión americana y expresando su profunda gratitud por su dedicada labor.

Esta visita se produce en ausencia de la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en India.

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Según el régimen, Rodríguez se encuentra en el país asiático para llevar a cabo una visita oficial de cinco días, entre el 3 y el 7 de junio.

Su agenda se centra en "negociar acuerdos petroleros, buscar nuevas alianzas comerciales y fortalecer la cooperación bilateral".