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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Gobierno de Estados Unidos

El general de más alto rango y poder de EE. UU. era el ocupante del avión de la Casa Blanca que llegó este miércoles a Maiquetía: ¿qué hacía en Caracas?

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Este arribo se produce en ausencia de la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en India.

Este miércoles, al Aeropuesto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) arribó un avión de alto perfil de los Estados Unidos.

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Tras horas de especulación, se dio a conocer que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, llegó en dicha aeronave a Venezuela, para realizar su primera visita oficial al país.

El general Caine participó en conversaciones bilaterales con altos líderes del régimen interino de la nación suramericana, así como con la dirección y el personal de la Embajada de los Estados Unidos.

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También visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de los Marines de la embajada, agradeciendo a los elementos de las fuerzas de seguridad de la unión americana y expresando su profunda gratitud por su dedicada labor.

Esta visita se produce en ausencia de la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en India.

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Según el régimen, Rodríguez se encuentra en el país asiático para llevar a cabo una visita oficial de cinco días, entre el 3 y el 7 de junio.

Su agenda se centra en "negociar acuerdos petroleros, buscar nuevas alianzas comerciales y fortalecer la cooperación bilateral".

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