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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Selección Colombia

Con este bonito gol de Daniel Muñoz, Colombia le está ganando a Uzbekistán en su primer partido del Mundial 2026

junio 17, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Muñoz, gracias a este tanto, se convirtió en el tercer lateral de su selección en abrir la puerta del gol a Colombia en Copas del Mundo.

Este miércoles 17 de junio, la selección de Uzbekistán se enfrenta a la selección de Colombia en lo que es su primer partido del Mundial 2026.

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El marcador, de momento, se encuentra 0 - 1 a favor de 'la tricolor'. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo abrieron el marcador gracias a Daniel Muñoz, quien llevó el balón al fondo de la red en el minuto 41 de partido.

Muñoz, gracias a este tanto, se convirtió en el tercer lateral de su selección en abrir la puerta del gol a Colombia en Copas del Mundo.

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Por el lado de la escuadra que dirige el italiano Fabio Cannavaro, se ha visto un juego defensivo con poca reacción a la hora de contragolpear.

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La segunda jugada más clara de la primera parte la protagonizó Lucho Díaz, que casi anota para el equipo 'cafetero'. Sin embargo, la 'esférica' pegó en el palo izquierdo del arquero de Uzbekistán.

Colombia y Uzbekistán están jugando su partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México (históricamente conocido como Estadio Azteca).

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Este recinto, vale recapitular, está ubicado en la Ciudad de México. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

Los 'Lobos Blancos' (Uzbekistán) han clasificado a la Copa del Mundo de la FIFA una sola vez en toda su historia.

En cuanto a Colombia, la selección suramericana ha clasificado al magno evento deportivo en siete ocasiones.

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