El impacto de la innovación en el conflicto entre Ucrania y Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en el conflicto más moderno que ha existido gracias al desarrollo tecnológico, después de este enfrentamiento todo va a cambiar en las fuerzas armadas.

Marcelo Masalleras, investigador del Centro de estudios Athenalab, estuvoen la Entrevista con Tomás Mosciatti hablando un poco de lo que ha significado el desarrollo tecnológico en la guerra y como se ve ahora el campo de batalla con estos avances.

“El campo de batalla hoy en día se podría pensar como algo estático en general, pues después del 2023 entró en una fase en donde no hay grandes movimientos ni cambios; sin embargo, a escala, hay una gran dinámica que la está dando la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Tenemos que, quizá, dentro de los objetivos de combate debe entrar los operadores de drones que pasaron a ser objetivos de grande valor”, aseveró.