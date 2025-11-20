Suspenden mantenimiento a helicóptero presidencial por inclusión de Petro en la lista Clinton; el mandatario demandará a la marca y pidió vender la aeronave

Este jueves, la empresa italiana Leonardo Helicopters anunció, en una carta dirigida al teniente Coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, que suspenderá el soporte al helicóptero presidencial debido a la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la 'lista Clinton'.

"Debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

La compañía hace referencia a las sanciones de Estados Unidos al presidente junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

"Esta medida preventiva se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales. En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC", señaló Leonardo Helicopters.

El comunicado deja entrever que la empresa está a la espera de obtener la licencia para poder seguir prestando soporte a la aeronave: "esperamos poder reanudar el soporte tan pronto como sea posible".

"Agradecemos sinceramente su comprensión y paciencia mientras avanzamos en este proceso regulatorio, y reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares de cumplimiento y cooperación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana", finaliza el documento.

Tras esto, el presidente cuestionó a la compañía y aseguró que "ofende a Colombia".

"Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el estado con mi persona entonces tendrían que retirarse toda las firmas italianas que contratan con el estado", dijo.

Petro, además, aseguró que "ha iniciado una campaña internacional en mi apoyo, que quiero se extienda a todas las personas que por sus funciones legítimas están siendo sancionadas como jueces, periodistas, funcionarios de la ONU y jefes de Estado".

Finalmente y bajó la premisa de que "el Estado colombiano no está sancionado", anunció que pidió a su equipo de abogados que inicien una demanda contra la firma "por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad".

Asimismo, señaló que ya solicitó "poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito".