EPA presenta regla que reduce protecciones de la Ley de Agua Limpia: “Se afecta directamente la salud pública”, advierte Jim Murphy

Investigadores advierten que la sentencia podría dejar sin resguardo legal a una gran parte de los arroyos y humedales que abastecen de agua potable a millones de personas y sostienen una amplia diversidad de flora y fauna, además afirman que esta propuesta constituye la mayor amenaza que enfrenta la Ley de Agua Limpia desde su aprobación en 1972.

Jim Murphy, director sénior de Defensa Legal de la National Wildlife Federation, explica que la medida ya motivó una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que elimina protecciones básicas contra la contaminación y la destrucción de más del 80% de los humedales que antes estaban amparados.

“Estos ecosistemas filtran el agua, previenen inundaciones y sirven de hábitat donde nacen peces y otras especies. Si se debilitan sus protecciones, se afecta directamente la salud pública, las oportunidades económicas y recreativas”, señaló.

Murphy advierte que la situación será especialmente grave en regiones áridas como el oeste estadounidense y los Grandes Llanos. Estados como Arizona, Nevada y Nuevo México podrían perder protección para más del 90% de sus humedales, muchos de ellos esenciales para el suministro de agua y la resiliencia frente a sequías.

La EPA abrió un período de comentarios públicos de 45 días para revisar la propuesta surgida tras el fallo, este proceso permitirá que ciudadanos, organizaciones y expertos presenten objeciones o sugerencias para frenar o modificar la norma.

Para Murphy, este proceso será clave para intentar recuperar parte de las protecciones perdidas: “Creemos que es imperativo que el Congreso y los estados sin normativas propias actúen para reinstalar salvaguardas que han protegido humedales y bosques durante 50 años”.