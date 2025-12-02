Estas son las personas más ricas de América Latina: tres colombianos aparecen en la clasificación de Bloomberg Billionaires

El medio de comunicación y servicios de información financiera, Bloomberg realizó la última actualización de “Bloomberg Billionaires”, posicionando a los principales personajes millonarios de América Latina.

VEA TAMBIÉN América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU o

En esta clasificación se evidencia diez fortunas, cuatro países y las empresas que los define en el mapa del dinero en 2025.

Cabe mencionar que la riqueza de los multimillonarios de la región se contrajo en 2024 un 6,2%, esto de acuerdo con el informe de Altrata’s Billonaire Census 2025.

Top 3

Según Altrata’s Billonaire Census 2025, Brasil cuenta con un total de 53 multimillonarios, posicionándose como la única nación que concentra más adinerados.

Sin embargo, el país brasilero no cuenta con la persona más rica de la región, puesto que la persona en liderar la clasificación es el mexicano Carlos Slim, propietario de la empresa de telecomunicaciones América Móvil, su fortuna aproximada es de 113.000 millones de dólares.

Debajo del magnate Slim, se posiciona el también mexicano Germán Larrea, su fortuna alcanza los 52.100 millones de dólares, esto gracias a su participación del 60% del conglomerado minero Grupo México, adicionalmente controla la cadena mexicana de cines denominada como Grupo Cinemex.

Ahora, ostentando el puesto tres de los multimillonarios de la región, esta la chilena Iris Fontbona y familia, del grupo Luksic, empresa que controla el ramo de los “sectores financieros, bebidas, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios”, según Bloomberg.

Clasificación de la fortuna de los multimillonarios de la región

México, Carlos Slim, $113.000 millones de dólares. México, Germán Larrea, $52.100 millones de dólares. Chile, Iris Fontbona y familia, $42.200 millones de dólares. Brasil, Eduardo Saverin, $32.300 millones de dólares. Brasil, Jorge Paulo Lemann, $26.100 millones de dólares. Colombia, Jaime Gilinski, $23.500 millones de dólares. Colombia, Alejandro Santo Domingo y familia, $16.600 millones de dólares. Colombia, David Vélez, $15.500 millones de dólares. Brasil, André Esteves, $12.100 millones de dólares. México, Alejandro Bailleres, $11.700 millones de dólares.

Patrimonio de los colombianos

De acuerdo con la información proporcionada por Bloomberg, Jaime Gilinski, es un banquero que “controla el 61% de Grupo Nutresa a 2024 y posee una participación del 99,8% en el Banco GNB Sudameris”, detalla el medio.

Seguido de Gilinski, la familia Santo Domingo posee un conglomerado de las tiendas hard discount D1, además de ser propietarios de inversiones en sectores como transporte, proyectos inmobiliarios, servicios públicos, y medios de entretenimiento.

Finalmente, David Vélez, cofundador del neobanco Nubank en Brasil, actualmente, está solicitando una licencia bancaria en Estados Unidos, para ofrecer “cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en Estados Unidos”, según el medio.