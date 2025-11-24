NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Elecciones en Honduras

“La democracia se defiende cuidando cada voto”: María Corina Machado envía mensaje a Honduras en vísperas de elecciones presidenciales

noviembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
El llamado de la líder opositora venezolana se da luego de que varias entidades internacionales como la OEA y la Unión Europea mostraran su preocupación ante un posible fraude.

Previo a lo que serán las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de noviembre en Honduras, la líder opositora y Nobel de Paz de Venezuela, María Coriana Machado envió un mensaje a los ciudadanos hondureños para que acudan a las urnas y “defiendan la democracia”.

Esto debido a la preocupación que han emitido diferentes entidades internacionales como la OEA, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos ante un posible fraude electoral en la nación centroamericana.

Ante esta situación, María Corina, quien se ha destacado por su lucha constante por la democracia y libertad de su país, señaló que “Hoy más que nunca nuestras luchas están unidas”, esto haciendo referencia a las intenciones de cambio que han demostrado los pobladores hondureños, y las cuales espera no se vean afectadas por el fraude electoral.

La elegida Nobel de Paz destacó la unión como una herramienta para derrocar a aquellos quienes abusan del poder: “Los ciudadanos libres tenemos que acompañarnos, aprender unos de otros y mantenernos siempre firmes”.

María Corina Machado invitó a los hondureños a que se informen y hagan uso del voto con mucha responsabilidad, pensando en el bienestar y futuro de su nación: “El 30 de noviembre Honduras tiene una cita crucial con su historia; cada ciudadano con su voto ejercerá la soberanía nacional y designará el futuro que quiere para su país y para sus hijos”.

o

“La democracia se defiende cuidando cada voto”, recalcó la líder opositora, esto haciendo referencia al derecho que le otorga la ley a los ciudadanos hondureños de estar presentes tanto en el reconteo de votos como en la firma de actas.

“Sé lo que significa enfrentar maquinarias de poder que intentan imponer el silencio y el miedo, pero también sé que cuando un pueblo se levanta con dignidad, con coraje y con amor, nada puede detenerlo”, sentenció.

Temas relacionados:

Elecciones en Honduras

María Corina Machado

Democracia

Hondureños

Libertad

Nobel de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Foto del portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

Más de Actualidad

Ver más
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk advierte cómo será la guerra del futuro: "Hay rifles que simplemente no fallan"

Sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuerza aérea de EE. UU. confirma con fotos los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Iceberg | Foto NASA
Espacio

Así se observa desde el espacio el iceberg considerado el más grande del mundo

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk advierte cómo será la guerra del futuro: "Hay rifles que simplemente no fallan"

Sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuerza aérea de EE. UU. confirma con fotos los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

El portaviones Gerald R. Ford se traslada al Caribe - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre