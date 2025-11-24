“La democracia se defiende cuidando cada voto”: María Corina Machado envía mensaje a Honduras en vísperas de elecciones presidenciales

Previo a lo que serán las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de noviembre en Honduras, la líder opositora y Nobel de Paz de Venezuela, María Coriana Machado envió un mensaje a los ciudadanos hondureños para que acudan a las urnas y “defiendan la democracia”.

Esto debido a la preocupación que han emitido diferentes entidades internacionales como la OEA, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos ante un posible fraude electoral en la nación centroamericana.

Ante esta situación, María Corina, quien se ha destacado por su lucha constante por la democracia y libertad de su país, señaló que “Hoy más que nunca nuestras luchas están unidas”, esto haciendo referencia a las intenciones de cambio que han demostrado los pobladores hondureños, y las cuales espera no se vean afectadas por el fraude electoral.

La elegida Nobel de Paz destacó la unión como una herramienta para derrocar a aquellos quienes abusan del poder: “Los ciudadanos libres tenemos que acompañarnos, aprender unos de otros y mantenernos siempre firmes”.

María Corina Machado invitó a los hondureños a que se informen y hagan uso del voto con mucha responsabilidad, pensando en el bienestar y futuro de su nación: “El 30 de noviembre Honduras tiene una cita crucial con su historia; cada ciudadano con su voto ejercerá la soberanía nacional y designará el futuro que quiere para su país y para sus hijos”.

“La democracia se defiende cuidando cada voto”, recalcó la líder opositora, esto haciendo referencia al derecho que le otorga la ley a los ciudadanos hondureños de estar presentes tanto en el reconteo de votos como en la firma de actas.

“Sé lo que significa enfrentar maquinarias de poder que intentan imponer el silencio y el miedo, pero también sé que cuando un pueblo se levanta con dignidad, con coraje y con amor, nada puede detenerlo”, sentenció.