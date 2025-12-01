La Casa Blanca confirma que almirante dio orden de atacar por segunda vez narcolancha con sobrevivientes actuando "plenamente dentro de su autoridad"

El almirante Frank M. 'Mitch' Bradley, quien lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ordenó un ataque de seguimiento contra un presunto barco con drogas el pasado mes de septiembre, dijo la Casa Blanca este lunes, defendiendo la decisión de apuntar a los sobrevivientes de un ataque inicial.

"El almirante Frank Bradley actuó conforme a su autoridad y a la ley que regulaba el combate para garantizar que el barco fuera destruido y que la amenaza a los Estados Unidos de América fuera eliminada", dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La vocera agregó que “el presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra", e indicó que "con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos".

VEA TAMBIÉN Secretario de Guerra de Estados Unidos publicó caricatura del famoso personaje infantil ‘La Tortuga Franklin’ disparando a narcolanchas o

Sin embargo, la funcionaria rechazó la versión del diario Washington Post sobre una supuesta orden del secretario Hegseth de “matar a todos” los ocupantes de la embarcación.

"Vi que eso fue citado en un reportaje del Washington Post. Yo rechazaría que el Secretario de Guerra haya dicho algo así. Sin embargo, el Presidente ha dejado muy claro que, si los narcoterroristas, repito, están traficando drogas ilegales hacia los Estados Unidos, él tiene la autoridad para matarlos, y eso es lo que esta administración está haciendo", dijo.

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre, los primeros de lo que se ha convertido en una campaña de meses de ataques contra supuestos barcos que transportan drogas y que, según los expertos, equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que un ataque inicial del 2 de septiembre dejó con vida a dos personas que murieron en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.

VEA TAMBIÉN Pese a advertencia de Trump por el espacio aéreo, el régimen de Maduro anunció que iba a investigar el bombardeo de narcolanchas en el Caribe o

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció entonces que 11 presuntos "narcoterroristas" murieron en "un ataque cinético".

Los ataques posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.

Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, afirmando en una publicación reciente en X que la acción militar "cumple con la ley del conflicto armado y está aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando".

Trump ha desplegado el avión más grande del mundo y una serie de otros activos militares en el Caribe, insistiendo en que están allí para operaciones antinarcóticos.

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y la escalada militar, y el líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de utilizar el narcotráfico como pretexto para "imponer un cambio de régimen" en Caracas.

Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta, insiste en que no hay cultivos de drogas en Venezuela, que según él se utiliza como ruta de tráfico de cocaína colombiana contra su voluntad.