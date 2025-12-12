EE. UU. inicia la construcción de su nuevo submarino nuclear: así será el poderoso USS Barb

El 9 de diciembre la división Newport News Shipbuilding (NNS) de HII realizó la ceremonia de implementación de quilla a la construcción del futuro USS Barb (SSN-804), el evento se realizó en el Estado de Virginia, en las instalaciones de Newport News.

Con el inicio de la construcción, este sería el submarino número 31 de la clase Virginia y el 15° que será otorgado por este astillero.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de NNS, Kari Wilkinson, ella resaltó el significado la apertura de la obra para el programa submarino de la Armada de los Estados Unidos, “nuestra razón para venir juntos esta mañana representa no solo la colocación de la próxima quilla, sino un compromiso solemne que hacemos en nuestro país”, expresó Wilkinson.

Adicionalmente, añadió que el curso del submarino “marca el comienzo de un viaje de construcción” sostenido por el trabajo en conjunto de shipbuilders e instituciones asociadas.

La construcción del submarino USS Barb se enmarca en una época de actividad sostenida para el programa, según fuentes, el pasado 21 de noviembre, la Armada de EE.UU. recibió al USS Massachusetts (SSN-798), el submarino número 25 de la clase y décimo del Bloque IV.

La nave Massachusetts seguirá con sus pruebas y validaciones junto a su futura tripulación con miras a su puesta en servicio a mediados de 2026.

Ahora, según la página de USS Navy, la inauguración de este submarino tiene una historia especial detrás, ya que el USS Barb “será la tercera nave en llevar ese nombre, el primero que fue el SS-220, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial bajo el Mando de Eugene “Lucky” Fluckey y obtuvo cuatro Presidential Citationes, una Navy Unit Commendation y ocho Battle Stars. El segundo, SSN-596, fue incorporado en 1963 y participó en operaciones especiales durante la Guerra de Vietnam”.

Finalmente, no se conoce mucho sobre las nuevas características del submarino, no obstante, el trabajo y desarrollo de esta implementación se ha destacado en el grupo militar, ya que “con cada entrega de un submarino clase Virginia, la Armada refuerza su asociación con la industria para mantener nuestra superioridad bajo el mar”, resaltó el capitán estadunidense Mike Hollenbach.