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Lunes, 20 de abril de 2026
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Régimen cubano

Confirman que varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos viajaron a Cuba para reunirse con miembros del régimen cubano

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fuentes del Departamento de Estado le confirmaron a NBC News el encuentro, en el que estuvo un miembro de la familia Castro.

Diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos le confirmaron a NBC News, en condición de anonimato, que varios funcionarios de la administración Trump volaron a Cuba a principios de este mes para mantener un encuentro en el que estuvo presente un miembro de la familia Castro.

En el mismo sentido se pronunció este lunes la dictadura cubana, la cual aseguró que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos.

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales del régimen, al periódico Granma.

García declaró que "por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

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El viernes, el medio estadounidense Axios, publicó un artículo donde aseguraba que funcionarios de Estados Unidos habían sostenido el 10 de abril múltiples reuniones en La Habana con funcionarios de la isla, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del fallecido Raúl Castro.

Según Axios, que cita a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, los representantes de Washington hicieron varias exigencias al gobierno cubano para continuar con el proceso de negociaciones, entre ellas la liberación de presos políticos.

Sin embargo, la dictadura negó este lunes esas afirmaciones. "En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", aseguró García.

El diplomático cubano mencionó que "la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad" para la delegación de la isla y calificó el actual proceso de conversaciones con Estados Unidos como "un tema sensible" que se maneja con "discreción".

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La Habana y Washington mantienen conversaciones en un momento de gran presión sobre la dictadura, desde que en enero la administración del presidente Donald Trump comenzó a aplicar una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y cortar las importaciones de petróleo en el país.

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