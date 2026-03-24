"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Franklin Camargo, analista político y colaborador de PragerU, declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 18 de marzo del año en curso.

En su intervención, respaldó la legalidad y la importancia de la operación militar estadounidense que culminó con la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Entre los puntos principales de su testimonio, Camargo sostuvo que Maduro no fue “secuestrado”, sino capturado como un fugitivo acusado de narcoterrorismo y vinculado a delitos contra ciudadanos estadounidenses.

Además, aseguró que su aprehensión era crucial para la seguridad nacional de la unión americana.

También argumentó que Maduro no tenía legitimidad como presidente y que su régimen estaba implicado en el tráfico de drogas y la exportación de criminales.

Al respecto, el protagonista de esta información, Franklin Camargo habló en programa Club de Prensa de NTN24.

"Fui allí a convencer a los norteamericanos que la captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, sino también es buena para los intereses de los norteamericanos, en la defensa de su soberanía, de su seguridad, en la defensa ante el narcotráfico", expresó el entrevistado.

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La declaración de Camargo ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se dio en el contexto de una audiencia titulada “La base legal para acciones contra narcotraficantes venezolanos”, donde se evaluó la legalidad de la 'Operación Determinación Absoluta', que condujo a la captura de Maduro el pasado 3 de enero de 2026.