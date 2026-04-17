María Corina Machado envía conmovedor mensaje a Edmundo González, quien se encuentra hospitalizado en Madrid

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un emotivo mensaje al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, quien informó en las últimas horas que no podrá asistir al encuentro de este sábado en España.

“Querido Edmundo, este sábado 18 a las 18:00 nos vamos a reunir miles y miles de venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid para agradecerte todo lo que has hecho por nuestro país y para mandarte nuestra fuerza para que te recuperes muy rápido”, dijo Machado en su cuenta de X.

La Nobel de la Paz también agradeció a Edmundo por su lucha por la libertad de Venezuela. “Todos te admiramos y te agradecemos por ayudarnos a abrir los caminos del reencuentro y del retorno de nuestros hijos a casa”, afirmó.

“Muy pronto, con la fuerza y la organización de toda nuestra gente, dentro y fuera de Venezuela, vamos a hacer realidad el plan de transformación de nuestro país que hemos construido y del que con tanta ilusión hablamos esta mañana”, aseguró.

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La respuesta se da luego de que el dirigente venezolano informara que se encuentra hospitalizado en Madrid, motivo por el que no podrá asistir al encuentro previsto con la líder política junto a la comunidad venezolana residente en la capital española.

A través de un mensaje, González Urrutia explicó que su ausencia se debe a un proceso médico tras una intervención realizada el mes pasado, sin embargo, aseguró que mantiene contacto con la líder democrática.

“Querida familia venezolana, el sábado 18 Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra así sea a miles de kilómetros de casa, en ciudades que hemos ido haciendo nuestras, que nos han acogido con una generosidad que llevamos en el pecho”, afirmó.

En su mensaje expresó que “como siempre, quiero hablarles con la verdad”. “Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado, seguimiento de la intervención de hace un mes, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid”, agregó.

“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide. Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”, dijo.

Y finalmente consideró que “cada vez que nos reunimos así en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno”. “El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela”, puntualizó.