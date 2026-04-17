NTN24
Viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026
Edmundo González

María Corina Machado envía conmovedor mensaje a Edmundo González, quien se encuentra hospitalizado en Madrid

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz y líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz y líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
El dirigente venezolano informó que no podrá asistir al encuentro previsto con la líder política junto a la comunidad venezolana debido a un procedimiento médico.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un emotivo mensaje al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, quien informó en las últimas horas que no podrá asistir al encuentro de este sábado en España.

“Querido Edmundo, este sábado 18 a las 18:00 nos vamos a reunir miles y miles de venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid para agradecerte todo lo que has hecho por nuestro país y para mandarte nuestra fuerza para que te recuperes muy rápido”, dijo Machado en su cuenta de X.

La Nobel de la Paz también agradeció a Edmundo por su lucha por la libertad de Venezuela. “Todos te admiramos y te agradecemos por ayudarnos a abrir los caminos del reencuentro y del retorno de nuestros hijos a casa”, afirmó.

“Muy pronto, con la fuerza y la organización de toda nuestra gente, dentro y fuera de Venezuela, vamos a hacer realidad el plan de transformación de nuestro país que hemos construido y del que con tanta ilusión hablamos esta mañana”, aseguró.

o

La respuesta se da luego de que el dirigente venezolano informara que se encuentra hospitalizado en Madrid, motivo por el que no podrá asistir al encuentro previsto con la líder política junto a la comunidad venezolana residente en la capital española.

A través de un mensaje, González Urrutia explicó que su ausencia se debe a un proceso médico tras una intervención realizada el mes pasado, sin embargo, aseguró que mantiene contacto con la líder democrática.

“Querida familia venezolana, el sábado 18 Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra así sea a miles de kilómetros de casa, en ciudades que hemos ido haciendo nuestras, que nos han acogido con una generosidad que llevamos en el pecho”, afirmó.

o

En su mensaje expresó que “como siempre, quiero hablarles con la verdad”. “Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado, seguimiento de la intervención de hace un mes, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid”, agregó.

“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide. Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”, dijo.

Y finalmente consideró que “cada vez que nos reunimos así en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno”. “El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela”, puntualizó.

Temas relacionados:

Edmundo González

María Corina Machado

España

Encuentro

Hospitalización

Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos sufriendo más represión": expertas exponen la 'masacre silenciosa' en curso en Irán perpetrada por el régimen de los ayatolás

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Departamento del Tesoro de EE. UU./ Raymundo Ramos - Fotos EFE
Cárteles

Estados Unidos acusa a reconocido activista latinoamericano de trabajar para un poderoso cartel de la droga

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

María Corina Machado y Rick Scott - Foto tomada de X @SenRickScott
Rick Scott

“No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados”: Rick Scott, senador republicano, se reunió con María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Departamento del Tesoro de EE. UU./ Raymundo Ramos - Fotos EFE
Cárteles

Estados Unidos acusa a reconocido activista latinoamericano de trabajar para un poderoso cartel de la droga

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

Nicolás Maduro y Cilia Flores (EFE)
Cilia Flores

"Maduro es el títere de todos, al final es Cilia Flores la que estaba detrás de todo, Maduro es un tonto útil, era ella la que movía todos los hilos necesarios": Iván Simonovis

María Corina Machado y Rick Scott - Foto tomada de X @SenRickScott
Rick Scott

“No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados”: Rick Scott, senador republicano, se reunió con María Corina Machado

Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha - Foto: AFP
Shakira

"Saben que hay que buscar la felicidad en cosas simples": Shakira habla de restricciones que tienen sus hijos frente a uso de plataformas digitales

Policía del régimen cubano - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

"Está durmiendo en el suelo porque el colchón que le dieron está lleno de insectos": denuncian situación deplorable de menor de edad preso del régimen cubano

Rawayana - Foto AFP
Clásico Mundial de Béisbol

Beto de Rawayana no cabe de la dicha tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol: “Se me hace muy energética esta victoria”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre