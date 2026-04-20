La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

La orden del presidente Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz se hizo cumplir a la fuerza, luego de que Estados Unidos bloqueara la entrada y salida de barcos como estrategia de presión sobre los puertos del régimen iraní.

En dos días finaliza el plazo de alto el fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán, pactado, en principio, para 15 días, lo que vuelve a tensionar la situación entre Teherán y Washington.

En varias ocasiones Estados Unidos ha bloqueado con éxito la entrada de los buques iraníes, incluso a aquellos que se han resistido a las advertencias de la marina norteamericana desplegada en esa zona de Medio Oriente.

Desde el inicio del bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y áreas costeras iraníes, las fuerzas de Estados Unidos han ordenado a 27 embarcaciones que den la vuelta o regresen a un puerto iraní. Inicialmente, la capacidad para la ejecución de la misión consistía en: más de 100 aviones de combate y vigilancia, más de 12 buques de guerra y más de 10.000 hombres y mujeres que integran la armada de Estados Unidos y están al frente a esta operación de estrategia de presión al régimen iraní.

Estados Unidos se alista a una gran arremetida con el despliegue de nuevos activos navales en la región y con el aumento de entre 40 y 50 mil tropas de asalto. Cada uno de sus imponentes portaaviones con 45 aviones de ataque, un tercio más de aviones de combate, de los que tenía antes de que comenzaran las conversaciones en Islamabad.

Los analistas internacionales Ignacio Montes de Oca y Zayra Badillo Castro analizaron en La Noche de NTN24 el nuevo ultimátum de Trump al régimen de Irán.

“Si bien su fuerza aérea, su marina y gran parte de su fuerza de lanzadores de misiles está destruida, con lo que le queda todavía puede amenazar y esa es su estrategia”, indicó Montes de Oca.

“Es por eso que una negociación diplomática está en curso”, agregó.

Por su parte, Zayra Badillo Castro indicó que “Irán, aunque no tenga la misma capacidad de armamento ni de tecnología como Estados Unidos, sí tiene ciertas cartas debajo de la manga y esto se refiere al control del estrecho de Ormuz”.

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“Cuánto tiempo va a durar realmente este enfrentamiento va a depender de la forma en que Irán pueda seguir ejerciendo presión económica a nivel mundial e impactando la bolsa de valores”, subrayó.

El analista Ignacio Montes de acá señaló que “sin importar el resultado de la batalla militar, las pérdidas van a ser absolutas”.

A su vez, Badillo sostuvo que “hay una presión real sobre el régimen iraní con debilitamiento político y económico”.