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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Astronomía

Horarios y fechas de llamativos eventos astronómicos en abril: la Luna rosa y la mejor aparición del año de Mercurio, entre las citas imperdibles

marzo 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Neptuno/ Luna/ Lluvia de meteoros - Fotos Canva de referencia
Neptuno/ Luna/ Lluvia de meteoros - Fotos Canva de referencia
Varios de los fenómenos espaciales del mes podrán apreciarse con mayor intensidad desde regiones como Sudamérica.

Una serie de eventos astronómicos podrán ser presenciados por los amantes de la astronomía en este nuevo mes de abril con acontecimientos como la Luna rosa, la lluvia de meteoros Líridas, avistamientos de planetas y la Luna nueva.

Los acontecimientos, confirmados por NASA y anunciados también por plataformas especializadas en astronomía como StarWalk y SeaSky, representan un momento importante del calendario astronómico de 2026.

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El primero de ellos será la Luna rosa, que tendrá lugar el próximo miércoles 1 de abril desde las 9:10 p.m., hora del este, y que consta de una Luna llena, pero que recibe este nombre por orígenes culturales.

Las tribus nativas en Norteamérica asociaban la Luna llena de abril con la floración del phlox silvestre, una de las primeras flores de la primavera en dicha región.

Es importante mencionar que, aunque la Luna puede parecer rojiza o naranja por efectos astronómicos durante el evento, no cambia físicamente de color ni alcanza un rosa intenso.

El viernes 3 de abril, un día después de que finalice la llamada Luna rosa, Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental y ofrecerá la que según los expertos será su mejor aparición matutina del año.

Las plataformas aconsejan buscar a Mercurio en el horizonte este cerca de 45 o 60 minutos antes de que salga el sol este viernes, siempre y cuando no exista contaminación lumínica y el cielo se encuentre despejado.

Se espera que Mercurio, con las condiciones adecuadas, pueda visualizarse a simple vista, pero para mejorar la experiencia y si está dentro de las posibilidades, se aconseja hacer uso de binoculares aficionados o profesionales.

Por su ubicación, los amantes de la astronomía en el hemisferio Sur podrían tener una mejor observación.

Desde el 17 de abril se estima que empezarán las noches más oscuras del mes con la Luna nueva, cuando esta se ubique en el mismo lado de la Tierra que el Sol y no sea visible desde el cielo nocturno.

Durante este momento del mes y al no haber luz lunar que interfiera, los científicos aseguran que pueden observarse con mayor facilidad en el cielo objetos tenues como galaxias o cúmulos estelares.

De igual manera, cuatro planetas, incluido Mercurio, se alinearán en el cielo antes del amanecer del 18 de abril en el que representará un desfile planetario al que se suman Marte, Neptuno y Saturno.

Aunque todas las personas del mundo tendrán posibilidades de apreciar este fenómeno astronómico, desde los países ubicados en el hemisferio Sur, nuevamente, se puede llegar a tener una mejor experiencia por la posición, según StarWalk.

El calendario astronómico de abril culminará con la Lluvia de Meteoros Líridas, que tendrá su pico en la madrugada del 22 de abril y generará hasta 18 meteoros por hora como máximo.

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La mejor hora en el hemisferio Norte será entre las 11:00 p.m. del 21 de abril y el amanecer del 22. Mientras que en el hemisferio Sur el momento ideal para visualizar lluvia de meteoros será desde la 1:00 a.m. del mismo 22.

"No es una tormenta de meteoros, pero desde luego sí lo bastante como para que quedarse despierto hasta tarde valga la pena", aconseja StarWalk en su portal.

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