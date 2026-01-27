NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Literatura

El mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su libro ‘El ejército ciego’

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara 2026. (EFE)
El escritor mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su obra 'El ejército ciego', anunció este martes en un acto en Madrid el presidente del jurado, el literato Jorge Volpi.

"A partir de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa", explicó Volpi sobre la obra de su compatriota, de 64 años, que conquistó este galardón dotado con 175.000 dólares y una escultura del artista español Martín Chirino.

Volpi, también ganador del Premio Alfaguara en la edición de 2018, afirmó que Toscana "alejándose del relato histórico convencional" ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia, narrada en primera persona por Kozaro, el escriba".

El manuscrito, precisamente, fue presentado al premio bajo el seudónimo de Kozaro, el escriba. Para Volpi, Toscana "ha creado una de las obras más singulares y fascinantes de la lengua española en estos 30 años".

Al hacer referencia "a un remoto suceso del siglo XI en un apartado rincón de los Balcanes" el libro "refleja muchas metáforas de nuestro tiempo", agregó Volpi.

Toscana, nacido en Monterrey en 1961, es conocido por novelas como Estación Tula (1995), Santa María del Circo (1998) y El último lector (2004), que han sido traducidas a 17 idiomas.

El escritor mexicano, residente desde hace un tiempo en Madrid, estuvo presente en la ceremonia de entrega del premio, que se celebró en el Palacio de Cibeles, en pleno centro de la capital española.

Receptor de muchos premios, como el de Bellas Artes de Narrativa Colima en México, Toscana dijo no obstante que el Alfaguara "es el que queremos" los autores.

"Por esta virtud que tiene el premio de que simultáneamente se publica en todos los países de habla hispana y esto es para un escritor lo más codiciado", afirmó.

El autor aseveró además que "las novelas piensan por sí solas." "Una vez que uno crea una alegoría, una metáfora, una historia, unos personajes y de algún modo te sustentas en las raíces clásicas de la literatura, la novela va a hablar por sí misma", dijo.

En cualquier caso, el galardonado explicó que al escribir la novela no pensó "mucho en nuestra época".

Más de 1.140 manuscritos concurrieron a la edición de este año, procedentes de España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay.

La novela ganadora se publicará simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos el 26 de marzo.

El jurado estuvo presidido por Volpi y compuesto, entre otros, por las también escritoras Brenda Navarro y Agustina Bazterrica, mexicana y argentina, y el periodista cultural español Óscar López.

Toscana se une a una lista de escritores distinguidos con el Alfaguara, como la mexicana Elena Poniatowska ("La piel del cielo", 2001), el argentino Tomás Eloy Martínez ("El vuelo de la reina", 2002), la colombiana Laura Restrepo ("Delirio", 2004), el nicaragüense Sergio Ramírez ("Margarita, está linda la mar", 1998) y el mencionado Volpi ("Una novela criminal", 2018).

El año pasado, el premio recayó en el argentino Guillermo Saccomanno y su obra "Arderá el viento". La editorial Alfaguara fue fundada en 1964 y un año después creó el premio que lleva su nombre.

