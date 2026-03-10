NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Nuevos ataques contra el régimen de Irán tras advertencia de Washington de que este martes sería "el día más intenso"

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque en Teherán, Irán - Foto: EFE
Ataque en Teherán, Irán - Foto: EFE
El ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el martes sería "el día más intenso de los ataques".

Nuevas explosiones estremecieron Teherán este martes por la noche, después de que Estados Unidos amenazara con el día "más intenso" de ataques.

En torno a las 20H30 hora iraní se registraron explosiones en Teherán de tal potencia que se escucharon a varios kilómetros a la redonda.

Blanco desde hace once días de bombardeos estadounidense-israelíes, el régimen de Irán ha lanzado sus propias andanadas de misiles y drones hacia Israel y monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases de Estados Unidos.

o

El ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el martes sería "el día más intenso de los ataques" en medio de la situación que ha costado a Washington siete militares muertos y otros 140 heridos.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió, por su parte, romper "los huesos" del régimen iraní.

Muchos comercios de la capital iraní se encuentran cerrados, al igual que los colegios y la mayoría de las oficinas, bancos y administraciones.

Las comunicaciones están restringidas y es casi imposible hablar con el extranjero.

“Hay hombres armados en las calles a bordo de grandes vehículos". "Lo único que vemos de ellos son sus ojos", dijo una habitante de la capital iraní.

El presidente Donald Trump envió un mensaje contradictorio al mencionar el lunes la posibilidad de que la guerra termine "pronto", lo que fomentó la bajada del precio del petróleo, convertido en el nervio de la contienda bélica.

El lunes los precios de los hidrocarburos se dispararon antes de estabilizarse el martes, en medio del temor de que la situación provoque una crisis económica mundial.

La refinería de Ruwais en Emiratos Árabes Unidos se vio obligada a cerrar por un ataque de drones, informó una fuente conocedora que pidió el anonimato.

o

"Vimos dos bolas de fuego elevarse del complejo, acompañadas de ruidos fuertes que parecían explosiones", contó, también bajo anonimato, un taxista que recogió al personal evacuado de la refinería.

Estados Unidos avisó a Irán de que evitara tomar como rehén la economía mundial, pero la advertencia parece haber caído en saco roto.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

Parece referirse al estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado, y que Irán controla de facto.

