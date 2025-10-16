“Cien años de soledad” y otros 4.000 libros fueron vetados en escuelas públicas de EE. UU.: los títulos y razones detrás del veto

Estados Unidos atraviesa una de las mayores oleadas de censura literaria en su historia reciente. Un informe publicado por PEN America, titulado “La normalización de la prohibición de los libros”, revela que entre 2024 y lo que va de 2025 más de 4.000 títulos han sido vetados en 87 distritos escolares del país.

La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos documentó aproximadamente 6.870 casos de censura, señalando que la mayoría de las obras retiradas pertenecen a autores latinoamericanos, afroamericanos o abordan temas vinculados con la identidad, la sexualidad o los derechos civiles.

El informe advierte que “nunca antes los estadounidenses habían visto una cifra semejante”, y alerta que el fenómeno se ha normalizado dentro del sistema educativo público, con decisiones impulsadas por presiones políticas, grupos conservadores y denuncias de padres de familia.

Entre los libros vetados se encuentran “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”, del nobel colombiano Gabriel García Márquez, eliminados de varios condados por su contenido “cuestionable” o “inapropiado”. También figuran “La casa de los espíritus”, de la escritora chilena Isabel Allende, y la adaptación gráfica del “Diario de Ana Frank”, retirada de las escuelas de Tennessee.

A esta lista se suman títulos de Stephen King, Sara J. Maas, Ray Bradbury, Toni Morrison, Margaret Atwood y George Orwell, todos señalados por su contenido “sexualmente explícito”, “violento” o por abordar temas relacionados con la diversidad racial y de género. Según el informe, los estados con más prohibiciones son Florida, con más de 2.000 casos registrados, seguida de Texas, Tennessee y Pensilvania, mientras que Minnesota y Michigan estudian medidas similares.

PEN America asegura que esta ola de censura responde a una “campaña ideológica organizada” que busca restringir el acceso a obras literarias que representen realidades diversas. “Estamos ante un movimiento político que busca controlar lo que los estudiantes leen, piensan y sienten”, expresó Suzanne Nossel, directora ejecutiva de la organización.

El documento detalla tres tipos de medidas aplicadas en los distritos escolares:

Veto total, que implica retirar por completo el libro de las bibliotecas o salones de clase. Restricciones por edad o grado escolar, que limitan su lectura a ciertos niveles. Revisión o permisos especiales, que exigen autorización previa para acceder a los títulos.

VEA TAMBIÉN Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno o

El impacto no se limita a los lectores. PEN America advierte que los autores afectados sufren pérdidas económicas, cancelaciones de contratos editoriales y daños emocionales por la estigmatización de sus obras. “La censura no solo borra historias, borra voces”, agrega el informe.

Finalmente, PEN America concluye que este fenómeno refleja una crisis cultural y educativa en la sociedad estadounidense. “El libro prohibido es el síntoma visible de un país que debate sus valores más básicos: la verdad, la educación y la libertad”, señala el informe.