Lunes, 16 de febrero de 2026
Argentina

Principal central sindical de Argentina llama huelga para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei

febrero 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Piden paro general en Argentina en medio de la discusión de la reforma laboral - Foto: EFE
La confederación que nuclea a los trabajadores del transporte anunció que "acata totalmente la medida".

La principal central sindical de Argentina llamó este lunes a una huelga general para el día en que el la cámara de Diputados debata la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, aprobada ya por el Senado.

El proyecto, que puede ser debatido por los diputados esta semana o la próxima, reduce indemnizaciones, permite pagos en especie (bienes o servicios), extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

La confederación que nuclea a los trabajadores del transporte anunció que "acata totalmente la medida" que promete paralizar el transporte de pasajeros terrestre, aéreo y fluvial.

o

La medida de fuerza, la cuarta contra las políticas del gobierno de Milei, se convoca en un contexto de creciente conflictividad social, con síntomas de recesión económica, caída de la actividad fabril y desplome del consumo.

Los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) consideran estos cambios "regresivos" y "anticonstitucionales" y prometen llevar la reforma a la justicia, si la ley prospera.

El gobierno asegura que ayudarán a reducir la informalidad laboral, que alcanza a más del 40% del mercado de trabajo, y a crear empleos al disminuir la carga impositiva al empleador.

La senadora Patricia Bullrich, al frente de la comisión de Trabajo en el Congreso, se reunió este lunes con Milei en la residencia presidencial de Olivos.

Bullrich había adelantado que no permitirían cambios al texto aprobado en el Senado, sin embargo, el domingo admitió que estudian flexibilizar el polémico artículo que reduce a la mitad el salario cuando un trabajador deba ausentarse por enfermedad.

El gobierno intenta evitar que el texto sufra modificaciones que impliquen que la norma regrese al Senado para su aprobación, lo que retrasaría la sanción que Milei quiere conseguir antes de su discurso del 1 de marzo cuando inaugure las sesiones parlamentarias ordinarias.

¿Qué desacuerdos hay con el proyecto de ley?

"Hay consensos colectivos para ir a una huelga nacional", había anticipado el domingo a Radio 10 Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, antes de la reunión de urgencia del consejo directivo de este lunes donde se resolvió la medida.

"Va tener una gran adhesión general y va a demostrar el descontento no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina", dijo Jerónimo.

Fuentes de la CGT precisaron que "como siempre, habrá libertad de acción en cada sindicato". La convocatoria se formalizará el miércoles al mediodía en una conferencia de prensa.

"Garantizamos la paralización total de los medios de transporte de pasajeros (...) el día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte", anunció en redes sociales la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

