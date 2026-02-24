Democracia cero: así fue como Kim Jong-un se autoproclamó nuevamente 'líder supremo' de Corea del Norte

El dictador Kim Jong-un ha sido reelegido por “unanimidad” como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte durante el Noveno Congreso de la organización, celebrado recientemente en Pionyang.

El sucesor de Kim Jong-il se presentó al evento que ocurre cada cinco años y ratificó su posición como el líder indiscutible del régimen, extendiendo su mandato por otro largo período.

En video quedó registrado el momento en que Kim es reelegido y, con la seriedad que lo caracteriza, aplaude ante sus simpatizantes.

Asimismo, se puede observar a colaboradores de su régimen, también aplaudir por “alcanzar” otro período como jefe de Estado.

De acuerdo con los medios de comunicación estatales, únicos en el país asiático, controlados por la mencionada dictadura, informaron que la decisión se tomó de acuerdo con el "deseo unánime" de todos los delegados presentes.

El Congreso de país, también controlado por el régimen, destacó los “logros” de Kim en el fortalecimiento del arsenal nuclear y el desarrollo de misiles como pilares de su liderazgo.

El evento también sirvió para renovar el Comité Central del partido, reemplazando a más de la mitad de sus miembros y a veteranos jefes militares, consolidando un círculo de liderazgo más joven y leal a Kim.

A diferencia de los sistemas democráticos, este proceso es evaluado por expertos electorales como una “formalidad protocolaria”, pues que no existe oposición ni candidatos alternativos.

Aunque su nombre oficial es República Popular Democrática de Corea, en la práctica no existe una democracia debido a que el país opera bajo un sistema de totalitarismo hereditario controlado por la familia Kim desde el año 1948.