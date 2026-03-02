Régimen iraní dice que "quemará cualquier barco" que intente pasar por el estrecho de Ormuz, ruta vital del petróleo y el gas

Un general de la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán amenazó el lunes con "incendiar cualquier barco" que intente navegar por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

"Incineraremos cualquier barco que intente pasar por el Estrecho de Ormuz", declaró el general Sardar Jabbari en una publicación en el canal de Telegram de la Guardia.

Además, dijo que el régimen también atacará oleoductos. “No permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región. El precio del petróleo alcanzará los 200 dólares en los próximos días", expresó.

La Guardia Revolucionaria de Irán ya había confirmado un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos que atravesaba esta ruta marítima.

“El petrolero ‘Athe Nova’, aliado de Estados Unidos, sigue ardiendo en el estrecho de Ormuz después de ser alcanzado por dos drones”, indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

El estrecho de Ormuz es un crucial cruce por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial.

Estados Unidos atacó el sábado pasado junto a Israel objetivos del régimen iraní. El presidente Donald Trump afirmó que los ataques son de “gran envergadura” y que buscan “reducir a nada” la marina iraní.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA. Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación. "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región.