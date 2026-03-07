NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Donald Trump

Donald Trump dice en cumbre "Escudo de las Américas" que ha reconocido como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez

marzo 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Trump destacó la cooperación de Delcy Rodríguez con Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo en la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida que ha reconocido como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez, quien está a cargo de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El mandatario se refirió además al trabajo de Delcy Rodríguez a cargo del régimen de Venezuela y a su cooperación con Estados Unidos desde el operativo militar en Caracas.

"Desde esa operación, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros", indicó Trump durante la reunión con líderes de países latinoamericanos en Florida a la que no asistió Colombia, México, Brasil ni, claramente, Venezuela.

"Está haciendo un gran trabajo porque está trabajando con nosotros. Si no estuviera trabajando con nosotros, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no estuviera trabajando con nosotros, diría que está haciendo un trabajo fatal. Inaceptable. No, pero lo está haciendo muy bien", aclaró el mandatario de Estados Unidos.

Trump, además, volvió a hablar del petróleo venezolano y aseveró que Estados Unidos está "sacando enormes cantidades de petróleo".

"Están ganando más dinero ahora que nunca, más que nunca con las grandes compañías petroleras. Y están ganando más dinero. Nosotros estamos obteniendo algo, ellos están obteniendo mucho. Están ganando más dinero ahora que nunca en la historia del país ¿te lo imaginas?", destacó.

La declaración pública de Trump sobre el trabajo de Delcy Rodríguez se da poco más de dos meses después de que él mismo anunciara, luego de la captura de Maduro, que Estados Unidos iba a "administrar Venezuela" y a tomar control del petróleo del país sudamericano.

Trump ha instado al régimen de Venezuela para que libere a los presos políticos y, aunque el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, anunció cinco días después de la extracción de Maduro un "número importante de excarcelaciones", los familiares y las víctimas exigen la liberación total.

En medio de la cumbre el viernes anticipó, además, un nuevo acuerdo sobre el oro con Venezuela "para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para acelerar la venta del oro venezolano y otros minerales. Tienen grandes cantidades de oro, buenas tierras, muy buenas tierras, pero no podían aprovecharlas. El sistema no les permitía sacar partido del valor de sus tierras".

