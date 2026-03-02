"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Este lunes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se refirió a la Operación Furia Épica que fue lanzada durante el fin de semana contra el régimen de Irán y que terminó con la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jameneí, así como otras importantes figuras.

Durante una rueda de prensa, Hegseth señaló que el régimen iraní que “coreaba 'muerte a Estados Unidos' y 'muerte a Israel' recibió el regalo de 'muerte de Estados Unidos' y 'muerte de Israel'”.

“Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen… pero el régimen sin duda cambió, y el mundo está mejor gracias a ello”, señaló Hegseth en la que fue la primera declaración realizada por un alto funcionario desde que comenzaron los ataques el sábado.

Y añadió: “Hoy, en su desesperación, el enemigo queda desenmascarado. Mientras los misiles y drones iraníes caen indiscriminadamente sobre hoteles, aeropuertos, apartamentos y otros objetivos civiles de sus vecinos”.

El secretario de Guerra señaló que los “dirigentes iraníes no han construido nada, excepto poderes proxy, misiles, drones y fábricas e instalaciones nucleares profundamente enterradas”.

“Las ambiciones nucleares pacíficas no necesitan ser enterradas bajo montañas”, comentó.

Por otro lado, el funcionario se refirió a la Operación Martinillo de Medianoche que en junio pasado destruyó el programa nuclear del régimen de Irán “hasta dejarlo en escombros”.

“Después les dijimos claramente: 'Eso es todo. Ahora hagan un trato'. Ellos se negaron arrogantemente”, declaró.

En relación a las operaciones de este fin de semana, que se desarrollaron en conjunto con Israel, Hegseth dijo “Nosotros marcamos los términos de esta guerra, de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas, sino realistas, enfocadas en nuestros intereses y la defensa de nuestro pueblo y nuestros aliados”.

“Esperamos que el pueblo iraní aproveche esta increíble oportunidad. El presidente Trump ha sido claro: ahora es su momento”, añadió.

“Fuerzas de seguridad iraníes: elijan sabiamente. El presidente Trump también ha sido claro sobre su destino en cualquier dirección”, sentenció.

En la conferencia de prensa también participó Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Se espera que Hegseth visite el Congreso el martes con el secretario de Estado, Marco Rubio, para informar a los legisladores sobre el progreso de la operación militar.