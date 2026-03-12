NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Michigan

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, conversó sobre el ataque que se dio a una sinagoga a las afueras de Dretoit, en Michigan.

Este jueves un hombre armado atacó una sinagoga a las afueras de Detroit, Michigan, en Estados Unidos, después de estrellar su vehículo contra el edificio y provocar un incendio.

El sospechoso no identificado intercambió disparos con personal de seguridad y murió, según informó la policía.

Para hablar sobre este tema, Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló sobre el incidente que "hay un fenómeno que se repite y es que el antisemitismo como fenómeno no ha muerto, tiene dos mil años de historia, pero habitualmente tenemos que grupos muy conservadores y católicos eran los principales promotores del antisemitismo, en la actualidad los principales promotores eran personas de extrema izquierda que suelen considerar a los judíos y al Estado de Israel como parte del capitalismo".

o

"En los últimos tres años vemos un regreso de las extremas derechas, muchas conspiranoicas, a veces pagadas por Catar y por Rusia que promueven que todo lo que está pasando desgraciado para la humanidad es culpa de los judíos", agregó.

Ben-Tasgal también acotó que todo se debe actual clima que "permite a un lobo solitario sentirse arropado por esos que impulsan el odio hacia el judío" y que una guerra como la del Medio Oriente "en la que Israel y Estados Unidos intentan derrocar a lo que es la versión moderna del nacismo, como es el régimen iraní" para algunos no va a ser interpretada como "interés por defender a la población civil sino como algo que ha sido manipulado por los judíos".

Y puntualizó que "aquella persona que invoca el odio hacia los judíos se aprovecha de que hay dos mil años de prejuicios acumulados".

Temas relacionados:

Michigan

Judíos

Antisemita

Ataque al régimen de Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos | Foto Canva
Ley de Amnistía

Más de 1500 presos políticos solicitaron ser acogidos por la Ley de Amnistía aprobada por el régimen en Venezuela

Video desclasificado del Comando Central de ataque a objetivos iraníes - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos desclasifica video de bombardeo contra objetivos del régimen iraní: "Estamos eliminando las amenazas"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Régimen venezolano

En medio de bloqueos a fondos de Maduro, piden incautar los multimillonarios bienes congelados de otras cabezas del régimen en la Unión Europea

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos | Foto Canva
Ley de Amnistía

Más de 1500 presos políticos solicitaron ser acogidos por la Ley de Amnistía aprobada por el régimen en Venezuela

Video desclasificado del Comando Central de ataque a objetivos iraníes - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos desclasifica video de bombardeo contra objetivos del régimen iraní: "Estamos eliminando las amenazas"

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

Debut amargo de Richard Páez en su regreso al fútbol colombiano

Peter Greene, reconocido actor de 'La Máscara' y 'Tiempos Violentos' - AFP
Fallecimiento

Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘La Máscara’ y ‘Pulp Fiction’

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre