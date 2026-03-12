"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Este jueves un hombre armado atacó una sinagoga a las afueras de Detroit, Michigan, en Estados Unidos, después de estrellar su vehículo contra el edificio y provocar un incendio.

El sospechoso no identificado intercambió disparos con personal de seguridad y murió, según informó la policía.

Para hablar sobre este tema, Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló sobre el incidente que "hay un fenómeno que se repite y es que el antisemitismo como fenómeno no ha muerto, tiene dos mil años de historia, pero habitualmente tenemos que grupos muy conservadores y católicos eran los principales promotores del antisemitismo, en la actualidad los principales promotores eran personas de extrema izquierda que suelen considerar a los judíos y al Estado de Israel como parte del capitalismo".

"En los últimos tres años vemos un regreso de las extremas derechas, muchas conspiranoicas, a veces pagadas por Catar y por Rusia que promueven que todo lo que está pasando desgraciado para la humanidad es culpa de los judíos", agregó.

Ben-Tasgal también acotó que todo se debe actual clima que "permite a un lobo solitario sentirse arropado por esos que impulsan el odio hacia el judío" y que una guerra como la del Medio Oriente "en la que Israel y Estados Unidos intentan derrocar a lo que es la versión moderna del nacismo, como es el régimen iraní" para algunos no va a ser interpretada como "interés por defender a la población civil sino como algo que ha sido manipulado por los judíos".

Y puntualizó que "aquella persona que invoca el odio hacia los judíos se aprovecha de que hay dos mil años de prejuicios acumulados".