NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Miércoles, 28 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

"El objetivo es lograr una sociedad más digna, justa y equitativa": Daniel Noboa durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto EFE
En medio de su intervención, Noboa reiteró su interés por una América Latina integrada y en la que exista un respeto inquebrantable hacia los pueblos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció durante la nueva edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá.

En medio de su intervención, el mandatario ecuatoriano indicó que el objetivo de dicho foro “es reflexionar con honestidad sobre los desafíos más urgentes y construir desde el diálogo soluciones que conlleven a ejecutar acciones”.

Noboa reiteró su interés por una América Latina integrada y en la que exista un respeto inquebrantable hacia los pueblos.

“El fin es dar infraestructura y dignidad. El tema importante es la reducción de la pobreza, es lograr una sociedad más digna, justa y equitativa”, dijo.

Temas relacionados:

Foro Económico Internacional CAF

CAF

Daniel Noboa

Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crucial intervención de Marco Rubio frente al Senado de Estados Unidos: estas son algunas de sus principales frases

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Rocío San Miguel

Rocío San Miguel recupera su libertad: confirman que la activista fue excarcelada en Venezuela y que "está bien"

Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Al menos cuatro buques petroleros que habían zarpado de Venezuela en "modo oculto" regresaron a aguas del país

Protestas de venezolanos (EFE)
Transición

ONG teme una escalada de violencia en Venezuela y llama al mundo a apoyar una transición pacífica

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Miguel Borja - Foto AFP
Futbolistas

Miguel Borja llegó a México y se uniría al Cruz Azul en el que juegan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Rocío San Miguel

Rocío San Miguel recupera su libertad: confirman que la activista fue excarcelada en Venezuela y que "está bien"

Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Al menos cuatro buques petroleros que habían zarpado de Venezuela en "modo oculto" regresaron a aguas del país

Protestas de venezolanos (EFE)
Transición

ONG teme una escalada de violencia en Venezuela y llama al mundo a apoyar una transición pacífica

Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, se reunió en España con varios sectores políticos para hablar de la transición a la democracia del país

Ramón Enrique Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa / FOTO: EFE
Juan Pablo Guanipa

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre