"El objetivo es lograr una sociedad más digna, justa y equitativa": Daniel Noboa durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció durante la nueva edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá.
En medio de su intervención, el mandatario ecuatoriano indicó que el objetivo de dicho foro “es reflexionar con honestidad sobre los desafíos más urgentes y construir desde el diálogo soluciones que conlleven a ejecutar acciones”.
Noboa reiteró su interés por una América Latina integrada y en la que exista un respeto inquebrantable hacia los pueblos.
“El fin es dar infraestructura y dignidad. El tema importante es la reducción de la pobreza, es lograr una sociedad más digna, justa y equitativa”, dijo.