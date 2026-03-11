Intensa jornada de ataques en Medio Oriente: bombardeos a Hezbolá en Líbano y ataques del régimen iraní a países vecinos marcaron la jornada

Este miércoles se vivió una intensa jornada de ataques en Medio Oriente por cuenta de bombardeos israelíes en el Líbano y ataques de represalia del régimen de Irán sobre países vecinos.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las operaciones militares contra el régimen iraní y aseguró que su ejército está cerca lograr el objetivo.

"Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", mencionó el mandatario norteamericano ante periodistas en la Casa Blanca.

Israel ataca instalaciones de Hezbolá en Beirut:

El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos del grupo terrorista libanés Hezbolá en suburbios del sur de Beirut, prometiendo actuar con "gran fuerza" en la zona.

Las Fuerzas de Defensa señalaron que se llevó a cabo una "ola de ataques a gran escala" contra la infraestructura de Hezbolá en Dahiyeh, el suburbio del sur de la capital libanesa, donde el grupo respaldado por Irán tiene influencia.

La respuesta de Hezbolá:

El grupo terrorista, por su parte, confirmó haber lanzado cohetes y misiles avanzados al norte de Israel como parte de una nueva operación contra su enemigo.

Hezbolá dijo en un comunicado que "en respuesta a la agresión criminal contra docenas de ciudades y pueblos libaneses y suburbios del sur de Beirut", sus combatientes atacaron sitios en el norte de Israel "con docenas de cohetes" como parte de una nueva operación anunciada poco tiempo antes.

Posteriormente, la organización terrorista dijo que también lanzó ataques en otros lugares en el norte de Israel como parte de la operación, incluida la sede del comando norte del ejército israelí cerca de Safed y dos bases en Haifa "con descargas de misiles avanzados".

Avichay Adraee, portavoz de las FDI, dijo en X que "les responderemos", refiriéndose al anuncio de la operación de Hezbolá, y prometió una respuesta

Irán ataca a países vecinos:

Por el lago del régimen iraní, drones atacaron tanques de combustible en el puerto de Salalah, en Omán, según medios estatales, mientras continúa atacando la infraestructura del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Una fuente de seguridad informó que varios drones fueron derribados, mientras que otros impactaron tanques de combustible en el puerto de Salalah", dijo la Agencia de Noticias de Omán.

Aunque no se han reportado víctimas, la empresa de seguridad marítima privada Vanguard Tech informó la suspensión de las operaciones del puerto tras el ataque en su sección sur.