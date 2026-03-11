NTN24
Álex Saab

Estados Unidos está negociando con el régimen venezolano la extradición de Alex Saab, según The New York Times

marzo 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Alex Saab y Nicolás Maduro - Foto AFP
Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, se encontraría preso en Caracas por pedido de Washington y podría ser extraditado próximamente.

El Gobierno de Estados Unidos sigue vigilando de cerca al régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Ahora, con Delcy Rodríguez como cabeza de la dictadura, Washington ha ido forzando la implementación de ciertos cambios en materia económica y de derechos humanos en Venezuela.

Recientemente, el diario The New York Times dio a conocer que la administración de Donald Trump solicitó la extradición de Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro y a quien Biden otorgó un indulto luego de permanecer por más de dos años tras las rejas en una prisión norteamericana por cargos de lavado de dinero.

Según detalló el diario norteamericano, fiscales de Miami presentaron una acusación formal contra Saab por corrupción en enero, después de la captura de Maduro. Cabe señalar, además, que Alex Saab se encuentra preso en Caracas por pedido de Washington desde hace varias semanas atrás.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el diario neoyorquino en Washington y Caracas, las negociaciones para la extradición de Saab se encuentran en una etapa avanzada, pero todavía no se ha tomado la decisión de enviarlo a Estados Unidos.

Se espera que su situación se defina en los próximos días. De acuerdo a la información difundida, la administración de Donald Trump busca detener a Saab para sumar su testimonio al caso de Nicolás Maduro dada la cercanía que mantuvieron por varios años al frente del régimen en Venezuela.

