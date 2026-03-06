NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Real Madrid

La UEFA sanciona al Real Madrid tras saludo nazi de un aficionado y actos racistas en Champions League

marzo 6, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
El club madrileño anunció después del partido la expulsión del aficionado que fue grabado por las cámaras de televisión realizando un saludo nazi en las gradas.

La UEFA anunció este viernes haber infligido al Real Madrid una multa tras el comportamiento racista de uno de sus aficionados, que realizó el saludo nazi antes del partido de vuelta de los playoffs de la Champions ante el Benfica la semana pasada.

La comisión disciplinaria de la instancia rectora del fútbol europeo infligió una multa de 15.000 euros (17.000 dólares) al club blanco "por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición" durante el partido ante el Benfica en el Bernabéu el 25 de febrero.

La UEFA también condenó al Real Madrid al cierre parcial de una tribuna con 500 localidades en su estadio, aunque esta sanción queda en suspenso si no tienen lugar nuevos hechos semejantes.

o

El partido de ida ante el conjunto de Lisboa se vio perturbado por un incidente entre el delantero brasileño Vinícius Júnior, quien acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle llamado "mono", algo que este último niega.

La UEFA suspendió provisionalmente al argentino Prestianni mientras realiza una investigación de lo sucedido y le impidió jugar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League en el que el conjunto “merengue” avanzó a octavos de final.

o

La llave, tanto de ida como de vuelta, estuvo marcada por la rivalidad entre ambos equipos, dado que también se enfrentaron en la última jornada de la primera fase con triunfo para el equipo de Lisboa.

El Real Madrid se medirá en octavos de final al Manchester City el miércoles 11 de marzo y el 17 del mismo mes.

Alí Jameneí (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

María Alexandra Gómez, esposa Nahuel Gallo, gendarme argentino exsecuestrado por el régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

Fotos EFE/Archivo
Colombia

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

