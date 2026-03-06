La UEFA sanciona al Real Madrid tras saludo nazi de un aficionado y actos racistas en Champions League

La UEFA anunció este viernes haber infligido al Real Madrid una multa tras el comportamiento racista de uno de sus aficionados, que realizó el saludo nazi antes del partido de vuelta de los playoffs de la Champions ante el Benfica la semana pasada.

La comisión disciplinaria de la instancia rectora del fútbol europeo infligió una multa de 15.000 euros (17.000 dólares) al club blanco "por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición" durante el partido ante el Benfica en el Bernabéu el 25 de febrero.

La UEFA también condenó al Real Madrid al cierre parcial de una tribuna con 500 localidades en su estadio, aunque esta sanción queda en suspenso si no tienen lugar nuevos hechos semejantes.

El club madrileño anunció después del partido la expulsión del aficionado que fue grabado por las cámaras de televisión realizando un saludo nazi en las gradas.

El partido de ida ante el conjunto de Lisboa se vio perturbado por un incidente entre el delantero brasileño Vinícius Júnior, quien acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle llamado "mono", algo que este último niega.

La UEFA suspendió provisionalmente al argentino Prestianni mientras realiza una investigación de lo sucedido y le impidió jugar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League en el que el conjunto “merengue” avanzó a octavos de final.

La llave, tanto de ida como de vuelta, estuvo marcada por la rivalidad entre ambos equipos, dado que también se enfrentaron en la última jornada de la primera fase con triunfo para el equipo de Lisboa.

El Real Madrid se medirá en octavos de final al Manchester City el miércoles 11 de marzo y el 17 del mismo mes.