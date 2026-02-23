Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en vía férrea en Colombia: así lograron varias personas retirar al vehículo en escena de película

Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en una vía del tren del municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, en Colombia. El desenlace de la escena, como de película, no terminó en una tragedia gracias a la oportuna acción de la ciudadanía.

En un clip que circula en redes sociales se observa cómo un grupo de personas, tras percatarse de que el carro había quedado atrapado en los rieles, acudieron a prestar ayuda al propietario del automotor con la finalidad de evacuarlo antes de que fuera impactado por el tren.

En la toma se evidencia cómo cerca de 10 ciudadanos hacen diferentes maniobras de fuerza con la intención de remover el vehículo de los rieles, mientras el tren avanzaba hacia este.

Por suerte, la intervención de este grupo de personas fue oportuna, y lograron evacuar el coche antes de que pasara la locomotora, evitando lo que habría podido ser una tragedia. De acuerdo con los medios locales, estos hechos se habrían presentado durante el pasado sábado 21 de febrero.

Frente a esta situación, la comunidad del municipio de Duitama ha solicitado a las autoridades que se haga una intervención técnica pertinente ante el frecuente paso de vehículos por las vías férreas del tren, con la finalidad de evitar accidentes.

No es para menos la preocupación de la ciudadanía, pues en lo corrido de este 2026, por lo menos se han registrado dos accidentes de trenes en Duitama, uno de ellos cobro una víctima fatal, en hechos ocurridos el pasado 17 de enero, día en que dos vagones se desacoplaron provocando un choque con un vehículo en el que se movilizaba una familia. El impacto provocó la muerte de una mujer en estado de embarazo.