NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Boyacá

Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en vía férrea en Colombia: así lograron varias personas retirar al vehículo en escena de película

febrero 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
Intervención de la ciudadanía para remover un vehículo de los rieles en Duitama - Foto captura
Intervención de la ciudadanía para remover un vehículo de los rieles en Duitama - Foto captura
La comunidad ha solicitado a las autoridades que se haga una intervención técnica pertinente con la intención de evitar la accidentalidad.

Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en una vía del tren del municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, en Colombia. El desenlace de la escena, como de película, no terminó en una tragedia gracias a la oportuna acción de la ciudadanía.

En un clip que circula en redes sociales se observa cómo un grupo de personas, tras percatarse de que el carro había quedado atrapado en los rieles, acudieron a prestar ayuda al propietario del automotor con la finalidad de evacuarlo antes de que fuera impactado por el tren.

En la toma se evidencia cómo cerca de 10 ciudadanos hacen diferentes maniobras de fuerza con la intención de remover el vehículo de los rieles, mientras el tren avanzaba hacia este.

Por suerte, la intervención de este grupo de personas fue oportuna, y lograron evacuar el coche antes de que pasara la locomotora, evitando lo que habría podido ser una tragedia. De acuerdo con los medios locales, estos hechos se habrían presentado durante el pasado sábado 21 de febrero.

Frente a esta situación, la comunidad del municipio de Duitama ha solicitado a las autoridades que se haga una intervención técnica pertinente ante el frecuente paso de vehículos por las vías férreas del tren, con la finalidad de evitar accidentes.

No es para menos la preocupación de la ciudadanía, pues en lo corrido de este 2026, por lo menos se han registrado dos accidentes de trenes en Duitama, uno de ellos cobro una víctima fatal, en hechos ocurridos el pasado 17 de enero, día en que dos vagones se desacoplaron provocando un choque con un vehículo en el que se movilizaba una familia. El impacto provocó la muerte de una mujer en estado de embarazo.

Temas relacionados:

Boyacá

Tren

Carros

ciudadanía

Ayuda

Tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Barack Obama - Foto EFE
Extraterrestres

Expresidente Barack Obama asegura que los extraterrestres "son reales" y que no están en el Área 51

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Clases virtuales - Foto Canva de referencia
Becas de estudio

Así puede aplicar a una de las 60 becas para que profesionales colombianos cursen maestrías en importante universidad de Europa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Barack Obama - Foto EFE
Extraterrestres

Expresidente Barack Obama asegura que los extraterrestres "son reales" y que no están en el Área 51

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Clases virtuales - Foto Canva de referencia
Becas de estudio

Así puede aplicar a una de las 60 becas para que profesionales colombianos cursen maestrías en importante universidad de Europa

Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

Accidente aéreo
Accidente aéreo

Revelan los últimos audios de la torre de control con el avión Satena que se estrelló y dejó 15 muertos

Materia Oscura | Foto Nasa
Nasa

Telescopio de la NASA realizó un impresionante mapa de cómo es la materia oscura en el universo

Alex Saab y Nicolás Maduro.
Álex Saab

Fuentes en Venezuela y EE.UU. confirman que Alex Saab fue capturado en Caracas, mientras que su círculo cercano niega la detención

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre