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Viernes, 12 de junio de 2026
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Papa León XIV

El papa León XIV se ve obligado a bajarse del avión tras falla técnica antes de su despegue de regreso a Roma tras visitar España

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El pontífice tiene programado regresar este 12 de junio al Vaticano, luego de haber estado siete días en el país europeo.

Este viernes, el avión que estaba a punto de despegar de la isla española de Tenerife, en Canarias, para llevar al papa de regreso a Roma, sufrió un problema técnico.

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"Se retrasa media hora la salida del vuelo del papa por un problema técnico del avión", indicó el servicio de prensa de la visita a España.

El religioso ya estaba sentado en la primera fila del avión de Iberia, que transporta a unos 80 periodistas además de la comitiva de León XIV, cuando el capitán hizo el anuncio.

"Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor", explicó el capitán.

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"Vamos a hacer este intento. Si fuera satisfactorio, podremos irnos", añadió el principal responsable de la seguridad de la aeronave.

Según información oficial de la Casa Real, "con motivo de la avería del avión de Iberia del papa, el rey (Felipe VI) le ha dejado el Falcon del Ejército del Aire de España y Su santidad volverá a Roma en el avión de Su Majestad".

El papa tiene programado regresar este 12 de junio al Vaticano, luego de haber estado siete días en España.

La histórica visita del papa León XIV a España se realizó del 6 al 12 de junio. Su gira abarcó tres etapas principales: inició en Madrid, continuó en Barcelona (incluyendo una visita a la Sagrada Familia) y culminó en las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife).

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La agenda internacional del pontífice contempla visitas pastorales y cortas peregrinaciones en Italia (incluyendo Pavía y Lampedusa) durante los meses de junio y julio.

El máximo representante de la Santa Sede lleva aproximadamente un año y un mes al frente de la Iglesia Católica.

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