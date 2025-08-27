El presidente Javier Milei sufrió un ataque con piedras cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió un ataque con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires. El mandatario salió ileso de la agresión, que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos", escribió en la red social X el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.

Videos en las plataformas digitales mostraron a Milei circulando en la caja de una camioneta mientras saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de la capital argentina.

En un instante, manifestantes que se oponían a su presencia en la zona comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el vehículo presidencial, reportaron periodistas de la AFP.

Ante el incidente, el automóvil en el que viajaban el presidente, así como su hermana Karina Milei y otros funcionarios, tuvo que ser evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se fueron a golpes y empujones.

Cabe mencionar que la agresión contra el mandatario se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la Presidencia.

VEA TAMBIÉN Javier Milei retirará a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o

Unos minutos antes de que ocurriera la agresión, el mandatario argentino se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien asegura que la hermana de Milei desviaba fondos de los discapacitados.

"Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió", dijo el presidente a periodistas desde la camioneta en la que se movilizaba.

Durante el incidente, algunos habitantes de la zona proferían insultos contra mandatario ultraliberal y ondeaban algunas pancartas con la frase "Fuera Milei de Lomas de Zamora".