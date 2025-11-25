NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Escándalo

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, el exministro de Defensa de Colombia se refirió a la nueva polémica que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo que involucra a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército por presuntos contactos con disidencias de las FARC.

o

Durante una entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Diego Molano, quien fue ministro de Defensa entre 2021 y 2022, calificó la situación como "un hecho muy desafortunado para la fuerza pública de Colombia".

“Lo que no se debería hacer es que quienes han sido retirados del servicio y especialmente están vinculados en campañas políticas, después sean reincorporados, por varias razones, porque aquí lo que el presidente Petro a su principio de mandato lo que hizo fue desvincular a 83 generales de la fuerza pública, y luego restituye a algunos que podían haber sido retirados, y eso interrumpe la carrera militar”, señaló.

o

Por otro lado, argumentó que la carrera militar es una carrera de honor, de mérito, que busca que los mejores lleguen a comandar las tropas del Ejército colombiano, a los soldados de Colombia.

“Cuando se pierde la objetividad o se alinea políticamente este tipo de ascensos o reintegraciones con ideologías políticas, de alguna forma se pervierte el objetivo de mantener la independencia y la necesidad de que el Ejército esté comprometido únicamente con la defensa de la constitución colombiana, como es así establecido”, dijo.

Concluyó su intervención diciendo que “hoy la seguridad nacional está en vilo”.

Temas relacionados:

Escándalo

Colombia

Militares

Disidencias de las FARC

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Más de Actualidad

Ver más
Huracán Melissa - NOAA
Huracán Melissa

Estas son las características que hacen de Melissa un huracán ampliamente destructivo y extremadamente peligroso

Mark Warner/ Nicolás Maduro/ Joe Biden - Fotos EFE
Régimen de Maduro

"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

Gustavo Petro/ Ligia Bolívar/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Venezolanos en el exterior

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Huracán Melissa - NOAA
Huracán Melissa

Estas son las características que hacen de Melissa un huracán ampliamente destructivo y extremadamente peligroso

El origen del beso en la boca - Foto de referencia de PEXELS
Científicos

El origen del beso en la boca: científicos revelan en qué época ocurrió

Donald Trump jugando golf / FOTO: EFE
Donald Trump

Así fue el pésimo debut de la nieta de Donald Trump en la élite del golf profesional

Mark Warner/ Nicolás Maduro/ Joe Biden - Fotos EFE
Régimen de Maduro

"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

Gustavo Petro/ Ligia Bolívar/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Venezolanos en el exterior

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Daniela Ospina y Salomé
Daniela Ospina

Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, llega a Netflix con sorpresiva producción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre