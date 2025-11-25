"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo que involucra a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército por presuntos contactos con disidencias de las FARC.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC o

Durante una entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Diego Molano, quien fue ministro de Defensa entre 2021 y 2022, calificó la situación como "un hecho muy desafortunado para la fuerza pública de Colombia".

“Lo que no se debería hacer es que quienes han sido retirados del servicio y especialmente están vinculados en campañas políticas, después sean reincorporados, por varias razones, porque aquí lo que el presidente Petro a su principio de mandato lo que hizo fue desvincular a 83 generales de la fuerza pública, y luego restituye a algunos que podían haber sido retirados, y eso interrumpe la carrera militar”, señaló.

VEA TAMBIÉN Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles” o

Por otro lado, argumentó que la carrera militar es una carrera de honor, de mérito, que busca que los mejores lleguen a comandar las tropas del Ejército colombiano, a los soldados de Colombia.

“Cuando se pierde la objetividad o se alinea políticamente este tipo de ascensos o reintegraciones con ideologías políticas, de alguna forma se pervierte el objetivo de mantener la independencia y la necesidad de que el Ejército esté comprometido únicamente con la defensa de la constitución colombiana, como es así establecido”, dijo.

Concluyó su intervención diciendo que “hoy la seguridad nacional está en vilo”.