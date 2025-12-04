"Fue muy claro al decir que no recibió dicha orden": jefe del Comité de Inteligencia del Senado sobre testimonio de Almirante al frente de segundo ataque contra presunta narcolancha

Frank Bradley, almirante estadounidense que habría ordenado un segundo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe para acabar con los sobrevivientes de un primer bombardeo, compareció al Congreso este jueves.

Tanto legisladores de los partidos Republicano y Demócrata analizaron dicho ataque que podría constituir un crimen de guerra y que terminó con la vida de 11 personas a bordo de la embarcación el 2 de septiembre.

VEA TAMBIÉN "Lo publicaremos": Trump dice que está dispuesto a revelar el video del segundo ataque contra presunta narcolancha en donde había sobrevivientes o

Bradley, quien funge como jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, presentó a los congresistas a puerta cerrada el video de ese segundo ataque. Además, indicó que no recibió tal orden de "matar a todos" por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Así lo confirmó el senador republicano Tom Cotton, jefe del Comité de Inteligencia del Senado, al salir de la reunión informativa confidencial en el Capitolio. "Mitch Bradley fue muy claro al decir que no recibió dicha orden, de no dar cuartel o matar a todos. Le fue dada una orden que, por supuesto, fue escrita con mucho detalle", puntualizó.

Por su parte, los principales demócratas de las comisiones de Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Smith y Jim Himes, emitieron un comunicado en el que señalaron que las operaciones "son muy cuestionables".

“El video que vimos hoy mostraba a dos náufragos que no tenían medios para moverse, y mucho menos para representar una amenaza inmediata, y sin embargo fueron asesinados por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Independientemente de lo que se piense sobre los fundamentos jurídicos de estas operaciones, y hemos dejado claro que creemos que son muy cuestionables, esto estuvo mal”, expresaron los demócratas.

El caso ha generado una ola de críticas y, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Guerra, han tratado de desvincular a Hegseth con esa orden.