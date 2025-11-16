NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Eliminatorias mundialistas

El festejo de Irlanda tras eliminar a Hungría con un gol sobre la hora en su remontada épica en Budapest

noviembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadores de Irlanda festejando su cupo a repechaje | Foto: EFE
Jugadores de Irlanda festejando su cupo a repechaje | Foto: EFE
Los irlandeses dirigidos por Heimir Hallgrímsson estarían a nada de hacer historia y volver a disputar un mundial tras 23 años de ausencia.

Un final agónico y de alto furor se vivió durante el partido por eliminatorias que disputaron Irlanda y Hungría en Budapest.

Hungría jugó de local y tenía en sus manos el boleto para ir al repechaje para intentar ganarse su cupo para el Mundial de 2026.

Sin embargo, Irlanda, que hace una semana era dada como eliminada, le dañó la ilusión a los húngaros.

El encuentro empezó con los húngaros poniéndose rápidamente arriba en el marcador al anotar el primer tanto de la noche en el minuto 3 por cuenta de Daniel Lukacs.

Pero el empate de los irlandeses llegó hasta el minuto 15 gracias a Troy Parrott desde el punto penal.

No obstante, los locales creyeron que habían cerrado el triunfo antes de que se terminara la primera mitad, en el 37’, cuando Barnabás Varga les dio el segundo tanto.

o

Pese a todo pronóstico, Irlanda no se rindió y para empatar el partido apareció el héroe de la noche Troy Parrott, quien puso el 2-2.

La cosa pintaba para un sólido empate, pero Parrott decidió dañarles la cara a los locales y en el 90+6 metió el gol con el que Irlanda se quedó con el boleto para el repechaje.

Tras anotar su gol, con el que hizo un triplete, ni el delantero estrella de los visitantes ni el plantel ni los hinchas pudieron evitar festejar el haberse quedado con el milagro que les da una oportunidad de clasificar al mundial.

Corriendo por todo el campo de juego y quitándose sus camisetas fue como los futbolistas irlandeses celebraron el triunfo ante la atenta y desolada mirada de los húngaros.

De ganar el repechaje, Irlanda iría a su cuarto mundial, ya que las últimas veces que participó en una copa del mundo fue en: 1990, 1994 y 2002.

Los irlandeses dirigidos por Heimir Hallgrímsson estarían a nada de hacer historia y volver a disputar un mundial tras 23 años de ausencia.

Mientras que los húngaros no pudieron romper su maldición de 39 años sin ir a una copa del mundo y tendrán que esperar hasta la siguiente edición de 2030.

Hungría ha participado en nueve ediciones, pero sus mejores actuaciones han sido en 1938 y 1954 en donde quedó subcampeona.

Pero su última participación fue en el Mundial de México en 1986 y desde entonces no ha logrado asistir a una cita mundialista.

Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

