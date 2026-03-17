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Martes, 17 de marzo de 2026
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Ecuador

"El presidente Petro está completamente desinformado": coronel retirado ante señalamientos de presunto bombardeo desde Ecuador

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre las diferencias entre el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y su par en Ecuador, Daniel Noboa, sobre un presunto bombardeo desde territorio ecuatoriano a suelo colombiano.

Aumentan las diferencias entre el gobierno de Colombia y Ecuador, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un supuesto bombardeo en su territorio proveniente desde la nación ecuatoriana.

Estas acusaciones fueron negadas por Daniel Noboa, quien manifestó que adelanta operaciones hacia el “narcoterrorismo” en la frontera sin invadir suelo extranjero.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Mario Pazmiño, coronel en retiro de las fuerzas armadas del Ecuador, quien señaló: “Creo que el presidente Petro está completamente desinformado con relación a la temática y las operaciones militares que están ejecutándose en la frontera en territorio ecuatoriano”.

Para Pazmiño, el presidente de Colombia debería haber verificado el “sistema de radares”, acción por medio de la cual pudo haber identificado “una rastra, una traza” de un avión ecuatoriano, lo cual suele quedar registrado en este sistema y en los de “la fuerza de acción inmediata”.

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“No hay eso; por lo tanto, el señor presidente Petro se cae con su declaración y yo lo veo más con tinte político, buscando un espacio para remover ciertos aspectos políticos en vistas de la campaña que se está generando en Colombia”, agregó.

El coronel en retiro de las fuerzas armadas del Ecuador manifestó que efectivamente desde su país se han llevado a cabo “operaciones militares ecuatorianas en la frontera” y se han ejecutado por medio de “helicópteros de combates”, lo cual ha sido de conocimiento a nivel internacional.

Dejó claro que ante las repetidas acusaciones del presidente Petro hacia el gobierno ecuatoriano, “es necesario que muestres las evidencias del caso y pedir que se investigue a profundidad”.

Asimismo, señalo que “el presidente Daniel Noboa ha manifestado claramente que sí se han hecho operaciones en territorio ecuatoriano, pero no de esa envergadura. Las nuestras son operaciones específicamente para destrucción de campamentos que están utilizando la narcoguerrilla colombiana en territorio ecuatoriano”.

Finalmente, consideró que los puentes de comunicación entre Colombia y Ecuador “no están rotos”, pero que sí se ha tendido a “destruir” debido al “estamento político”.

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