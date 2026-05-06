Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dialogó con el programa La Noche de NTN24 sobre el régimen de Irán y sus capacidades para fabricar un arma nuclear con el uranio enriquecido en su poder.

Grossi, quien desde 2019 está al frente de la OIEA, confirmó que el régimen de Irán aún no ha logrado enriquecer uranio a un 90%, que es el nivel bélico, y resaltó que este objetivo ha sido impedido por las recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra la teocracia de los ayatolás.

“En este momento el uranio enriquecido que tiene Irán ha alcanzado el nivel de 60%, no el de 90%, y en este momento no hay actividad de enriquecimiento”, precisó Grossi, asegurando que “la guerra de los 12 días de junio de 2025 y también la de esta primavera, hacen imposible que Irán retome por el momento las actividades de enriquecimiento de uranio”.

Dicho esto, el alto directivo hizo énfasis en que se debe lograr en el marco de las actuales negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán, con la mediación de Pakistán, resolver el tema del riesgo nuclear y que “probablemente se llegue una solicitud acerca del destino final de ese material”.

“De hecho, esto es en sí parte de esta negociación, si Irán va a seguir enriqueciendo uranio o no, esto hace parte de la agenda de la negociación que está actualmente en curso. De modo que, volviendo a su pregunta, existe el peligro latente de que si estas negociaciones fracasaran, Irán opte por ese camino, pero esto es hipotético y lo que esperamos es que realmente la negociación pueda encaminar esto, que el material pueda ser controlado y que Irán se mantenga dentro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como un país sin armas nucleares”, comentó.

En esa misma línea, Grossi enfatizó que el uranio enriquecido por Irán “permanece donde estaba en junio del año pasado”.

“Es decir, los ataques efectivamente causaron un daño muy considerable (...) En lo que respecta del material acumulado, si bien hubo ataques, este material estaba relativamente protegido por los túneles de Isfahán y es allí donde aún se encuentra. Por ende, es aún un tema de negociación y que debe encontrar una solución”, añadió.

Grossi mencionó el involucramiento de la OIEA en la situación e indicó que un acuerdo sin participación de la OIEA “no es un acuerdo, sino la ilusión de un acuerdo”.

“Un elemento central, esencial para cualquier negociación tiene que ser la verificabilidad, la verificación de ese acuerdo. Yo creo que esto es posible, pero obviamente a estas alturas es especulativo (...) no olvidemos que este acuerdo no nuclear es un capítulo dentro de una serie de temas más amplios, entre los cuales se encuentra la libre navegabilidad del estrecho de Ormuz, las capacidades misilísticas de Irán, su relacionamiento con grupos armados no estatales como Hamás, Hezbolá y otros”, aseveró.