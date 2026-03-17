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Martes, 17 de marzo de 2026
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Colombia

Daniel Noboa calificó de “falsas” las acusaciones de Petro de supuestos bombardeos y señaló al Gobierno de Colombia de permitir a criminales “infiltrarse” en Ecuador

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
En un mensaje en X, el mandatario ecuatoriano indicó que sus fuerzas están “actuando” en su territorio y no en el colombiano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, luego de que este denunciara un aparente bombardeo hacia el territorio colombiano en la frontera compartida.

“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”, escribió Noboa en un mensaje en X.

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Y añadió que, “gracias a la cooperación intencionalidad”, su país continúa en esa lucha, llevando a cabo ataques en lugares “que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, dijo.

Finalmente, el mandatario colombiano señaló que su Gobierno no dará “un paso atrás” en la lucha contra el narcotráfico.

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“Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, concluyó.

El lunes, el presidente Petro dijo en un Consejo de Ministros que su Gobierno tiene pruebas de un ataque con una "bomba" lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

"Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados" ilegales, señaló.

Además, advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar "ir a una guerra".

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