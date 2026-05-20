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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Fiscalía de Colombia

Fiscalía de Colombia solicitará a Venezuela la extradición de los detenidos por el caso Yulixa Toloza, quien desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiscalía General de la Nación de Colombia | Foto: EFE
Fiscalía General de la Nación de Colombia | Foto: EFE
La petición será presentada conforme al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

La Fiscalía General de la Nación informó que solicitará formalmente la extradición de los presuntos responsables por la muerte y desaparición de Yulixa Consuelo Toloza en un centro estético en Bogotá, Colombia, tras ser detenidos este martes en Venezuela.

Entre los capturados figuran Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, dueños de la estética Beauty Láser, ubicada en el barrio Venecia de Bogotá, donde la víctima se sometió a una lipólisis láser.

Los sospechosos fueron detenidos en medio de una operación coordinada por el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa, y permanecerán privados de la libertad mientras se lleva a cabo el proceso de extradición.

De acuerdo con Blu Radio, uno de los aspectos que destaca en caso es la activación de una notificación azul de la Organización INTERPOL, un mecanismo de cooperación internacional que permitió ubicar y detener a los sospechosos en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa, Venezuela.

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Cabe señalar que, en horas de la tarde de este martes, las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca, que correspondería al de Yulixa Tolosa, desaparecida desde la semana pasada.

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, las características morfológicas, las prendas de vestir y las heridas asociadas a un procedimiento estético permitieron establecer preliminarmente que se trataría de Yulixa Tolosa.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los análisis forenses para confirmar plenamente su identidad.

“El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca”, explicó el alcalde y contundentemente sentenció que “a esto tenemos que llamarlo por su nombre, a Yulixa la asesinaron, no fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

De acuerdo con versiones de los familiares de la víctima, desde el pasado 13 de mayo no tuvieron más contacto con la mujer, quien presentó complicaciones de salud dentro de un centro estético ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, donde se sometió a una lipólisis láser.

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Al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron que habían retirado las cámaras de seguridad y que el lugar operaba sin la licencia requerida.

Sin embargo, los investigadores lograron obtener grabaciones de cámaras cercanas y tienen en su poder un video en el que se observa que Yulixa fue sacada por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo.

Adicionalmente, en la mañana del lunes 18 de mayo, las autoridades colombianas informaron que en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta fue hallado el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que, presuntamente, fue retirada la mujer del centro estético.

En antiguas declaraciones, Amalia Pardo, una amiga de Yulixa, quien la acompañó al procedimiento estético, aseguró temer lo peor. “Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, ellos la desaparecieron, necesitamos que nos ayuden a buscar”, aseveró a Noticias RCN.

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