NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Irán

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La selección masculina se retira del torneo mientras futbolistas femeninas solicitan asilo en Australia por temor a represión interna del régimen.

El régimen de Irán ha tomado la controvertida decisión de no participar en el Mundial de Fútbol 2026, programado para disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el experto en Medio Oriente Fabián Harari, doctor en historia y profesor de la Universidad de Buenos Aires, la determinación responde principalmente al temor de que jugadores soliciten asilo político durante el torneo.

"La preocupación de Irán no es el boicot a uno de los tres países que organiza el mundial, sino preocupaciones por lo que pasó en el mundial de fútbol femenino en Australia", explicó Harari en entrevista con NTN24.

o

El experto señaló que seis jugadoras, un entrenador y posteriormente dos jugadoras más del equipo femenino solicitaron asilo en ese torneo.

"El problema que tiene Irán para enviar su selección de fútbol no es el boicot necesariamente a Estados Unidos, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo, lo cual sería un golpe en la opinión pública muy fuerte para Irán", agregó.

Respecto a los antecedentes históricos, Harari mencionó el Mundial de Argentina 1978, cuando jugadores holandeses boicotearon el torneo por la dictadura militar.

También recordó el caso del Mundial Sub-20 de 2023, cuando Indonesia perdió la sede por negarse a recibir a Israel, y el torneo se reubicó en Argentina.

Harari también analizó la situación geopolítica, señalando que "aquí hay una serie de intereses complejos donde nadie es inocente", refiriéndose tanto a la represión del régimen iraní como a los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

El experto sugirió que "la comunidad internacional primero tendría que pedir el cese de la guerra" para permitir que la población iraní resuelva sus problemas sin intervención extranjera de esta naturaleza.

Temas relacionados:

Irán

Selección de Irán

FIFA

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Pete Hegseth y Elon Musk | Fotos AFP
Elon Musk

El Pentágono de EE. UU. integra la IA Grok de Elon Musk en entornos militares sensibles

Portaviones de Estados Unidos - AFP
Portaviones

El portaviones USS Gerald R. Ford partió a Medio Oriente mientras que su par USS Abraham Lincoln fue captado desde el espacio operando en el Mar Arábigo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Pete Hegseth y Elon Musk | Fotos AFP
Elon Musk

El Pentágono de EE. UU. integra la IA Grok de Elon Musk en entornos militares sensibles

Cuenta regresiva para el Mundial en Miami - Foto EFE
Mundial 2026

A casi 100 días del Mundial, representantes locales en EE. UU. advierten sobre retrasos y problemas "catastróficos" de seguridad que pondrían en jaque las sedes

Portaviones de Estados Unidos - AFP
Portaviones

El portaviones USS Gerald R. Ford partió a Medio Oriente mientras que su par USS Abraham Lincoln fue captado desde el espacio operando en el Mar Arábigo

Hinchas del Deportivo Táchira - Foto: AFP
Deportivo Táchira

“Que le den más minutos a Caricao”: Las reacciones de los hinchas del Táchira tras perder con el Tolima en la Copa Libertadores

Los sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel interceptan proyectiles sobre Jerusalén
Jerusalén

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre