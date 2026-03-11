"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

El régimen de Irán ha tomado la controvertida decisión de no participar en el Mundial de Fútbol 2026, programado para disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el experto en Medio Oriente Fabián Harari, doctor en historia y profesor de la Universidad de Buenos Aires, la determinación responde principalmente al temor de que jugadores soliciten asilo político durante el torneo.

"La preocupación de Irán no es el boicot a uno de los tres países que organiza el mundial, sino preocupaciones por lo que pasó en el mundial de fútbol femenino en Australia", explicó Harari en entrevista con NTN24.

El experto señaló que seis jugadoras, un entrenador y posteriormente dos jugadoras más del equipo femenino solicitaron asilo en ese torneo.

"El problema que tiene Irán para enviar su selección de fútbol no es el boicot necesariamente a Estados Unidos, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo, lo cual sería un golpe en la opinión pública muy fuerte para Irán", agregó.

Respecto a los antecedentes históricos, Harari mencionó el Mundial de Argentina 1978, cuando jugadores holandeses boicotearon el torneo por la dictadura militar.

También recordó el caso del Mundial Sub-20 de 2023, cuando Indonesia perdió la sede por negarse a recibir a Israel, y el torneo se reubicó en Argentina.

Harari también analizó la situación geopolítica, señalando que "aquí hay una serie de intereses complejos donde nadie es inocente", refiriéndose tanto a la represión del régimen iraní como a los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

El experto sugirió que "la comunidad internacional primero tendría que pedir el cese de la guerra" para permitir que la población iraní resuelva sus problemas sin intervención extranjera de esta naturaleza.