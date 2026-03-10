"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Paloma Valencia se convirtió el pasado domingo en candidata a la Presidencia por el partido Centro Democrático tras arrasar en la Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos.

En diálogo con La Noche de NTN24, Valencia habló sobre la contienda electoral y criticó firmemente la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

Paloma Valencia se refirió a la elección de la senadora y líder indígena, Aida Quilcué, como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato del oficialismo en Colombia.

La candidata del Centro Democrático se refirió a Quilcue, su coterránea caucana, como una mujer que “tiene una historia con la fuerza pública difícil porque su esposo fue asesinado”.

“La considero una mujer valiente, una mujer con la que no estoy de acuerdo en casi nada”, agregó.

A su vez, señaló que “pertenece a una organización que promueve los bloqueos de carreteras, que han quebrado el departamento del Cauca y han ejercido invasión de tierras que ha llevado a que nadie quiera invertir en el Cauca”.

“La respeto, me parece que es una mujer valiosa”, insistió.

No obstante, aseguró que su candidatura vicepresidencial “no le tapa los pecados a Iván Cepeda”. “El Cauca hoy es un territorio de terror por cuenta de la paz total de Iván Cepeda”, subrayó Valencia.

“El reclutamiento de los niños indígenas que ella sale a rescatar con enorme valor, se debe a la paz total de Iván Cepeda; los cinco secuestros diarios en la carretera Popayán-Cali, se deben a la paz total de Iván Cepeda; la toma de los pueblos, la voladura de los puestos de policía y el asesinato de los caucanos, se deben a la paz total”, dijo la candidata sobre el proyecto de paz con el que ha insistido el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que Iván Cepeda le ha dado al Cauca es solo dolor y lágrimas y que ese departamento que le vota con tanto entusiasmo al Pacto Histórico tiene que hacer un alto en el camino y replantearse”, añadió.