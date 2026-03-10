NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Paloma Valencia

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La candidata electa en consulta el pasado domingo dialogó con La Noche de NTN24 sobre la contienda electoral y la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro

Paloma Valencia se convirtió el pasado domingo en candidata a la Presidencia por el partido Centro Democrático tras arrasar en la Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos.

En diálogo con La Noche de NTN24, Valencia habló sobre la contienda electoral y criticó firmemente la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

Paloma Valencia se refirió a la elección de la senadora y líder indígena, Aida Quilcué, como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato del oficialismo en Colombia.

o

La candidata del Centro Democrático se refirió a Quilcue, su coterránea caucana, como una mujer que “tiene una historia con la fuerza pública difícil porque su esposo fue asesinado”.

“La considero una mujer valiente, una mujer con la que no estoy de acuerdo en casi nada”, agregó.

A su vez, señaló que “pertenece a una organización que promueve los bloqueos de carreteras, que han quebrado el departamento del Cauca y han ejercido invasión de tierras que ha llevado a que nadie quiera invertir en el Cauca”.

“La respeto, me parece que es una mujer valiosa”, insistió.

No obstante, aseguró que su candidatura vicepresidencial “no le tapa los pecados a Iván Cepeda”. “El Cauca hoy es un territorio de terror por cuenta de la paz total de Iván Cepeda”, subrayó Valencia.

o

“El reclutamiento de los niños indígenas que ella sale a rescatar con enorme valor, se debe a la paz total de Iván Cepeda; los cinco secuestros diarios en la carretera Popayán-Cali, se deben a la paz total de Iván Cepeda; la toma de los pueblos, la voladura de los puestos de policía y el asesinato de los caucanos, se deben a la paz total”, dijo la candidata sobre el proyecto de paz con el que ha insistido el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que Iván Cepeda le ha dado al Cauca es solo dolor y lágrimas y que ese departamento que le vota con tanto entusiasmo al Pacto Histórico tiene que hacer un alto en el camino y replantearse”, añadió.

Temas relacionados:

Paloma Valencia

Iván Cepeda

Gustavo Petro

Paz total

Elecciones Presidenciales en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Política

Ver más
Inmediaciones del Congreso de Perú - Foto: EFE
Perú

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"La cadena perpetua está sobre la mesa con Maduro, especialmente si va a juicio": exfiscal del caso de Alex Saab habló en NTN24 sobre el destino jurídico del dictador venezolano en EE. UU.

Saludo de los tenistas Arthur Rinderknech y Carlos Alcaraz. (AFP)
Carlos Alcaraz

Así reaccionó reconocido tenista cuando su rival, el número uno del mundo, en el saludo en la red le preguntó si lo había dejado ganar

María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

Britney Spears contó que su madre la abofeteó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan
Britney Spears

Liberan a Britney Spears quien fue detenida bajo sospecha de conducir tomada, pero debe responder por el caso

Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son algunos países a los que colombianos y venezolanos pueden viajar sin visa

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
HRW

"Lo que necesitan los venezolanos no es cambiar de dictador": Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch

Buque petrolero llega a Cuba - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. permitirá venta de crudo venezolano a Cuba bajo condiciones que excluyen a las instituciones del régimen castrista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre