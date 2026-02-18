Forbes revela lo qué podría comprar Elon Musk con su multimillonaria fortuna: desde países hasta la NBA

La última actualización de Forbes sobre Elon Musk anuncia que el empresario acumula el patrimonio más alto del mundo, con una fortuna aproximada de 849 mil millones de dólares.

Su fortuna es fruto de sus innovadoras empresas como Tesla y SpaceX que recientemente se fusionó con la inteligencia artificial xAi, lo que dio lugar a una megacorporación valorada alrededor de 1,25 billones de dólares.

El artículo de Forbes analizó el capital del empresario en términos nominales, su patrimonio arrasador duplica el de otros referentes del mercado tecnológico, como Larry Page, el cofundador de Alphabet y el segundo más rico del mundo.

Para dimensionar la fortuna del empresario, el medio hizo una comparativa. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, Musk puede adquirir todas las propiedades residenciales del condado de San Diego, en California.

Asimismo, adquirir en su totalidad las residencias del estado de Hawái, que actualmente ostenta 572.781 viviendas aproximadamente.

Expertos en el sector automotriz, prevé que la fortuna de Musk le da la suficiente liquidez para adquirir cada auto nuevo vendido en Estados Unidos por un tiempo aproximado de un año completo.

No obstante, en cuestiones de deporte, su patrimonio le alcanza para quedarse con todas las franquicias de la MLB, NOBA, NFL y NHL, y aún así seguir conservando 280 mil millones de dólares.

Y en una mirada más ambiciosa, Musk podría comprar de manera simultanea las tres mayores petroleras de Estados Unidos, las cuales son ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips.

Asimismo, en el análisis se compara la fortuna del magnate con algunas economías del mundo. En ese aspecto, el capital de Musk supera el Producto Bruto Interno (PBI) anual de varios países como:

-Bélgica (716 mil millones de dólares)

-Suecia (662 mil millones de dólares)

-Nueva Zelanda (263 mil millones de dólares)

De esa manera estuvo muy cerca de alcanzar el PIB de Suiza, el cual ronda entre los 900 mil millones de dólares. También sobrepasa las reservas financieras de universidades prestigiosas como Harvard, Yale y Princeton, las cuales suman 200 mil millones de dólares.