Volcán hace erupción en la región colombiana de Antioquia: autoridades evacúan viviendas y cierran vía

Un volcán de lodo presentó una erupción este miércoles en la región colombiana de Antioquia, según reportaron las autoridades locales.

En video quedó registrado el momento en el que el volcán expulsa lodo y fuego, lo que ha generado gran preocupación entre los habitantes.

“El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que esta tarde se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal”, informó el organismo departamental.

VEA TAMBIÉN Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales o

De inmediato, las autoridades han evacuado las viviendas cercanas a la zona afectada y también ha determinado el cierre de la vía que comunica a uno de los municipios del departamento de Antioquia.

“De manera preventiva se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio. Desde el Dagran seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto”, informó.

VEA TAMBIÉN Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo o

A su vez, reiteraron que hasta el momento no se presentan personas afectadas por el desprendimiento de lodo y fuego del volcán.

“De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas”, detalló.