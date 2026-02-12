NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Comando Sur

Dos buques de la Armada de Estados Unidos colisionaron cerca de Sudamérica y dos tripulantes resultaron heridos

febrero 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Buque destructor clase Arleigh Burke USS Truxtun - Foto EFE
Según informó el Comando Sur, el incidente se generó durante un reabastecimiento de combustible.

Un buque de guerra y un buque de suministro de la Armada de Estados Unidos chocaron durante una operación de reabastecimiento el miércoles, informó el jueves el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado.

El destructor clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo de combate rápido clase Supply USNS Supply colisionaron durante un reabastecimiento en el mar, dijo el comunicado del Comando Sur, cuyas áreas de responsabilidad incluyen América Central, América del Sur y el Caribe.

"Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves y se encuentran en estado estable", señaló el Comando Sur en la notificación.

El incidente, de acuerdo con el comunicado, está siendo investigado y ambos barcos reportaron que lograron navegar con seguridad luego de la colisión.

Aunque el comunicado del Comando Sur no especificó cuál fue el lugar de la colisión, The Wall Street Journal, que fue el primero en comunicar sobre el choque, afirmó que este tuvo lugar cerca de Sudamérica, sin precisar hasta ese momento las causas.

El USS Truxtun, cabe resaltar, lleva el nombre del héroe naval de Estados Unidos, el comodoro Thomas Truxtun, uno de los primeros seis comandantes designados por el primer presidente de ese país, George Washington, para la entonces recién formada Marina de los Estados Unidos.

El Supply USNS Supply, por su parte, es un buque de combate rápido de aprovisionamiento líder de su clase que sirve al Comando Militar de Transporte Marítimo (MSC por sus siglas en inglés), un comando de la Armada de los Estados Unidos.

Ambos buques se encuentran en aguas del Caribe desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue militar en agosto del año pasado.

Las fuerzas del país norteamericano se encuentran en la región como parte de Operación Lanza del Sur, que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, puso en marcha desde noviembre.

Esa misión tiene como objetivo combatir el narcotráfico que afecta al hemisferio y a la seguridad nacional y estratégica de Estados Unidos, según informó Hegseth en su momento.

Estados Unidos ha bombardeado presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico que, asegura, intentaban transportar drogas hasta su territorio desde Sudamérica.

Los ataques, cuestionados por los demócratas y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han dejado más de un centenar de ejecuciones de presuntos participantes del narcotráfico.

