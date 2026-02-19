NTN24
Shakira

Shakira y Beéle juntos en Barranquilla: ¿qué están haciendo juntos en la ciudad?

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira y Beéle - EFE
Shakira y Beéle - EFE
Pese a que su visita comenzó siendo discreta, la presencia de Shakira en Barranquilla se ha vuelto viral en redes sociales.

Tras finalizar sus presentaciones en El Salvador, la cantante colombiana Shakira regresó a su ciudad natal Barranquilla junto a su equipo de trabajo y sus dos hijos, Milan y Sasha.

Pese a que su visita comenzó siendo discreta, la presencia de Shakira en Barranquilla terminó convirtiéndose en la confirmación del posible rodaje de un videeo musical con el cantante Beéle.

En redes sociales se ha vuelto viral el momento en el que los dos artistas aparecen junto al alcalde de la ciudad, Alejandro Char, quien le pregunta a la cantante sobre el “estado de la ciudad, a lo que ella respondió “hermosa”.

E incluso se ha virilizado las locaciones representativas como el Gran Malecón, el Pabellón de Cristal y sectores tradicionales como Barrio Abajo, donde estarían realizando las grabaciones.

o

Durante su visita en Barranquilla, ambos artistas han dejado ver en redes sociales la buena relación que hay entre ellos.

En uno de los videos publicados por Beéle se le escucha decir: “Estoy listo con mi coletica”, a lo que Shakira responde entre risas “¿Coletica?”.

Cabe señalar que la cantante colombiana concluyo el pasado domingo su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en El Salvador.

Con cinco fechas totalmente agotadas, la artista hizo historia en el país, generando cifras de 110 millones de dólares según la Presidencia del país y el medio EFE.

El evento llevado a cabo entre el 7 y 15 de febrero, marcó un récord de taquilla con más de 100.000 boletos leídos, además, reunió un promedio cercano de 28.000 asistentes por jornada.

Durante las cinco noches, Shakira presentó un repertorio de 26 canciones de las más clásicas que cruzaron tres décadas de su carrera como “Estoy aquí”, o su éxito más reciente “Bzrp Mussic Session #53”.

Además de sus grandes composiciones, la cantante vistió piezas extraordinarias de las grandes marcas como Roberto Cavalli, Zyhair Murad, Etro y Versace, tuvo aproximadamente 13 cambios por noche.

Sus presentaciones la recalcaron como la artista con mayor residencia consecutiva de una artista global realizada en el país.

De tal modo que ocasiono un impacto económico en el país, generando más de 11 mil empleos y activando fuertemente el turismo, donde se contabilizaron aproximadamente 30.000 turistas, entre ellos provenientes de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

