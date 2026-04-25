Trump cancela viaje de negociadores de EE. UU a Pakistán para diálogos con régimen de Irán: "Tenemos el sartén por el mango"
La reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán parece haberse estancado, luego de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje de sus dos negociadores a Islamabad, Pakistán, donde se tenía prevista una nueva mesa de diálogos, incluso con funcionarios iraníes.
La periodista de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie, dio a conocer que el mandatario echó para atrás el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes viajarían este sábado a Pakistán para avanzar en un acuerdo con el régimen islámico.
"Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para partir: 'No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada'", dijo Trump.
Horas antes, el canciller del régimen de Irán, Abás Araqchí, abandonó de manera sorpresiva Islamabad tras dialogar con funcionarios pakistaníes y sin esperar a los delegados norteamericanos.
Incluso, el Ministerio de Exteriores del régimen indicó que no estaba prevista “ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos” y que “las observaciones de Irán se transmitirán a Pakistán”.