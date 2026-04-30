Parlamento Europeo aprobó resolución para mantener sanciones a Delcy Rodríguez y otros funcionarios de la dictadura venezolana

El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que solicita mantener las sanciones impuestas a funcionarios de la dictadura venezolana.

Entre ellos figuran la actual jefe del régimen, Delcy Rodríguez. Esto, hasta que se produzcan avances concretos hacia una transición democrática en el país suramericano.

La medida también exige la realización de elecciones libres y transparentes, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

Entre las exigencias también aparecen el cese de la persecución contra la oposición y la construcción de una hoja de ruta creíble para comicios justos.

Los eurodiputados remarcaron que las restricciones deben seguir vigentes mientras Venezuela no adopte “medidas significativas”.

Dolors Montserrat, diputada al Parlamento Europeo, se pronunció vía X (Twitter) sobre la votación.

"Europa apoya masivamente nuestra resolución sobre Venezuela: Se mantienen las sanciones al régimen", indicó la parlamentaria.

"Se exigen elecciones y libertad para 470 presos. Sánchez (Pedro) reta a Europa invitando a la dictadora Delcy a Madrid, sancionada por la UE. Los demócratas votamos libertad y justicia", acotó.

La votación refleja el respaldo de los demócratas europeos a la libertad, la justicia y la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela.